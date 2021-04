Vaščani Mihovice pred Romi ogradili svoja zemljišča

1.4.2021 | 12:20

Bojan Jurkovič kaže, da je moral razbiti del škarpe, da zdaj še pride do svoje hiše.

Čigava je kokoš na zasebnem zemljišču vaščanov Mihovice? Romska! Očitno je kljub ograji našla pot...

Romska svetnica Darka Brajdič pred ograjeno hišo Jurkovičevih.

Vaščana Mihovice: Andrej Brečko in Matjaž Strojin.

Mihovica - Sobivanje z Romi se zdi vaščanom Mihovice, vasi z okrog 40 gospodinjstvi v šentjernejski občini, vse bolj nemogoče. Da bi se vsaj malo rešili težav in zavarovali svojo lastnino, so lani jeseni svoja zemljišča v bližini romskih hiš ogradili z visoko mrežasto ograjo. To pa je Rome močno razjezilo in užalilo, s tem se ne morejo sprijazniti.

»Ne vem, zakaj so se tega spomnili, nobene škode nismo delali, naša družina res ni problematična,« pravi Bojan Jurkovič, čigar hiša je sedaj ograjena okrog in okrog.

"Ograjeni smo kot živina"

»Bila je neka nedelja v lanskem oktobru, ko so vaščani imeli akcijo. Nihče nas ni nič obvestil, nihče ni prosil za soglasje. Ograja je visoka blizu dva metra. Moral sem celo podreti del škarpe ob cesti, da ob hiši še lahko parkiram,« pripoveduje Jurkovič.

Njegova žena pove, da je sosed Andrej Brečko v svoji ograjeni posesti čez cesto, kjer ima vrt in nasajeno sadno drevje, na več mestih postavil tudi table z napisom in sliko kač: Pozor, kače. »Naši otroci so čisto prestrašeni, ko to vidijo, najmlajši začnejo jokati, ker se bojijo. A je to prav!?« ogorčeno sprašuje in doda, da so zdaj Romi tu ograjeni kot kakšna živina.

Dovolj brezobzirnega obnašanja

Vaščani Mihovice, ki so se pred nekaj leti povezali v Vaško skupnost Mihovica, ker so videli, da posamezno ne bodo mogli reševati problemov, pravijo, da je stanje na terenu vsak dan bolj kaotično.

Brezobzirno obnašanje, kraje poljščin in zelenjave z vrta, pa les v gozdu itd., neprestane zabave, nobenega miru, glasna glasba podnevi in ponoči, tudi rafali iz orožja, potepuški psi, nespoštljivo obnašanje zlasti otrok, ki ogrožajo varnost v prometu. Njihovo igrišče je cesta, nemalokrat se kar uležejo pred traktor, mečejo kamenje… »Največji problem je izjemna nataliteta in otroci brez osnovnih moralnih vrednot. Zanje je vse, kar počnejo, v redu, saj ni prave vzgoje, nikoli ni pravih sankcij zoper njihovo obnašanje. Npr. prejšnji teden smo videli: uničevanje vozila s sekiro, pretepanje svoje noseče sestrične, streljanje z orožjem.., to enostavno ne gre,« pravijo Mihovčani.

Več o podrobnostih, kaj pravijo vaščani Mihovice, kako je stekla akcija z ograjo, pa kaj povedo Romi, romska svetnica Darka Brajdič, šentjernejski župan Jože Simončič in komandirka PP Šentjernej Tamara Bizjak, si preberite v današnji novi tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj



Galerija