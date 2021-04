Vizjak in delnice Petrola: ATVP ustavil postopek proti ministru

1.4.2021 | 09:40

Agencija za trg vrednostnih papirjev je ustavila postopek, ki ga je vodila proti ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku zaradi suma zlorabe notranjih informacij pri lanskem nakupu delnic Petrola. Na ATVP odločitve zaradi zaupne narave postopkov ne komentirajo, po neuradnih informacijah pa za vložitev kazenske ovadbe ni bilo dovolj dokazov.

ATVP je uvedla nadzorni postopek zaradi suma zlorabe notranjih informacij, potem ko se je vlada odločila popolnoma liberalizirati cene naftnih derivatov, tik pred tem pa je Vizjak kupil 415 dodatnih delnic Petrola v skupni vrednosti približno 120.000 evrov, nato pa je vrednost delnice občutno poskočila.

Cena delnice se je v času Vizjakovih nakupov na borzi gibala pod 300 evrov, po objavi sprostitve cen goriv se je povzpela na 320 evrov, danes pa je na okoli 370 evrov, kar po ocenah časnika pomeni, da je ministrova naložba vrednejša za okoli 30.000 evrov.

Vizjak je za Delo potrdil, da je pred nekaj dnevi prejel odločbo agencije, iz katere izhaja, da so postopek ustavili. "Agencija ni ugotovila nepravilnosti. Takšno odločitev ATVP sem tudi pričakoval," je dejal. Po nakupu je zatrdil, da je delnice družbe Petrol, katerih lastnik je že bil, ocenil kot priložnost za dobro naložbo.

Z nakupom Petrolovih delnic se ukvarja tudi policija. Za Delo so povedali, da so bili obveščeni o sumu nepravilnosti. Kriminalisti bodo preverili okoliščine in ob sumu kaznivega dejanja primerno ukrepali. Ker preverjanje še poteka, več ne morejo povedati.

Medtem je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) postopek zaključila sredi lanskega decembra. KPK ni zaznala suma kršitev iz lastnih pristojnosti, zato je nadaljnjo obravnavo prijave zavrnila. Je pa prijavo v informacijo odstopila ATVP.

STA; M. K: