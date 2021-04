Kolesar po padcu umrl v bolnišnici; 32-letni motorist hudo poškodovan

1.4.2021 | 10:20

Včeraj nekaj pred 13. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki je padel s kolesom. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 61-letni moški kolesaril na območju Boričevega, pri vožnji po klancu navzdol izgubil oblast nad kolesom in padel. V večernih urah so iz bolnišnice sporočili, da je umrl, vzrok smrti pa bo znan po opravljeni obdukciji. Policisti okoliščine prometne nesreče še preverjajo.

Hude poškodbe motorista

O prometni nesreči z udeležbo motorista in voznice osebnega avtomobila na regionalni cesti med Malim Mraševem in Kostanjevico na Krki so bili policisti obveščeni nekaj po 17. uri. Po prvih ugotovitvah policistov je nesrečo povzročila 60-letna voznica osebnega avtomobila, ki je z regionalne ceste zavijala levo proti dovozu do stanovanjske hiše. Ko je zapeljala na levo smerno vozišče, je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 32-letni motorist. Po silovitem čelnem trčenju je motorist hudo poškodovan obležal na travniku več kot 70 metrov od mesta trčenja. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za posebno hude telesne poškodbe. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo zoper povzročiteljico na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Včeraj, okoli 15.30 ure, pa je na cesti med Kočevjem in Dvorom zaradi prehitre vožnje padel motorist in se pri tem lažje poškodoval. Izdan mu bo plačilni nalog.

Policisti opozarjajo in pozivajo ...

V lanskem letu so bili v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Novo mesto kolesarji udeleženi v 65 prometnih nesrečah. Deset kolesarjev se je hudo poškodovalo, 51 je bilo lažje poškodovanih. V 36 primerih so policisti ugotovili, da so bili kolesarji tudi povzročitelji prometne nesreče. Motoristi so bili udeleženi v 67 prometnih nesrečah. En motorist je umrl, 16 je bilo hudo poškodovanih in 35 ležaje poškodovanih. V 48 primerih je bilo ugotovljeno, da so za prometno nesrečo odgovorni motoristi.

Po daljšem obdobju je na naših cestah ponovno več kolesarjev in motoristov, ki spadajo med najranljivejše udeležence v prometu. Policisti vse udeležence v cestnem prometu pozivajo k previdnosti in strpnosti. Opozorilo namenjajo tudi tistim, ki z avtomobilom premagujejo le krajše razdalje v domačem okolju. Vozniki so namreč v domačem okolju pogosto manj previdni, manj so pozorni na ostale udeležence v prometu in morebitne spremembe prometne signalizacije. Vozniki pri vožnji v domačem okolju nemalokrat ne uporabljajo smernikov in ob zavijanju levo je to lahko usodno za motorista ali kolesarja, ki pripelje iz nasprotne smeri. Prav tako tudi telefoniranje med vožnjo bistveno zmanjša koncentracijo voznikov in zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu. Ponovno dodajajo, naj vozniki prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, razmeram na cesti in svojim vozniškim izkušnjam. Vozilo naj upravljajo le trezni, tudi če imajo namen prevoziti le nekaj kilometrov. Kolesarjem in motoristom svetujejo, naj poskrbijo za svojo vidnost, med vožnjo naj poskušajo predvideti ravnanja in morebitne nepravilnosti ostalih udeležencev v prometu, predvsem voznikov motornih vozil.

Pijan, brez vozniške, avto brez registracije



Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa v Novem mestu nekaj pred 9. uro ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa 0,29 miligrama alkohola. Neregistriran avtomobil, ki je odjavljen iz prometa, so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradli drago kolo

Krški policisti so bili obveščeni, da je med 20. in 31. 3. na Cesti 4. julija v Krškem nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in ukradel kolo znamke Trek. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1500 evrov.

Poškodovali delovni stroj

V Dolenji Stari vasi na območju PP Šentjernej je nekdo poškodoval stekla delovnega stroja in lastnika oškodoval za 500 evrov.

Na vsak način čez mejo

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo pri kontroli tovornega vozila srbskih registrskih oznak odkrili državljana Afganistana in državljana Pakistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak so prav tako odkrili državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PP Črnomelj pa so na območju Špeharjev izsledili in prijeli enajst državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

