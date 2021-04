Delež pozitivnih izvidov še naprej narašča - spet bi bili rdeči, če ne bi bili že zaprti

1.4.2021 | 11:20

Tudi korona številke za sredo niso dobre ... Včerja je bilo opravljenih 5.622 PCR testov na okužbo z virusom sars-cov-2. Pozitivnih je bilo 1.335, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih izvidov spet precej visok, tokrat znaša namreč 23,7 odstotka, kažejo podatki covid-19 sledilnika. Dan pred tem je bilo odkritih 1.558 okužb, delež pozitivnih izvidov pa je bil 21,6-odstoten. Opravljenih je bilo tudi 21.834 hitrih antigenskih testov.

Število aktivnih primerov je tako naraslo za skoraj tri odstotke, iz 13.031 na 13.395, sedemdnevna pojavnost pa za dva odstotka in pol in zdaj znaša 1.026,7, kar bi nas, če ne bi že veljala pravila novega zaprtja države, znova potisnilo v rdečo fazo po vladnem semaforju.

V bolnišnicah zdravijo 518 covidnih bolnikov, od tega 108 v enotah intenzivne terapije. Včeraj je umrlo sedem covidnih bolnikov.

V bolnišnicah zdravijo 18 covidnih bolnikov več kot dan prej, na intenzivni negi so trije covidni bolniki manj. Iz bolnišnic so odpustili 34 bolnikov s covidom-19, umrlo pa jih je še sedem, kar je toliko kot v torek.

Covidna bolnišnica je spet postala SB Brežice, kjer imajo danes tri bolnike z novim koronavirusom. V SB Novo mesto jih je tako kot včeraj 30 - dva so odpustili in dva tudi sprejeli.

Med občinami, ki izstopajo glede na v sredo potrjene okužbe, so Domžale (21), Kamnik (20), Grosuplje (26) in Jesenice (27). Iz Kranja poročajo o 40 novih okužbah, iz Kopra o 37, Nove Gorice 33 ter Novega mesta 32. V Ljubljani so včeraj potrdili 187 novih okužb, v Celju 85, v Mariboru pa 55.

Dodano ob 12.20:

Vse kaže, da smo dobili slovensko različico koronavirusa

Raziskovalci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so sporočili, da so našli mutacijo virusa sars-cov-2, ki je prisotna pravzaprav le v Sloveniji.

Raziskovalci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) s sekvenciranjem vzorcev virusa ugotavljajo koliko so v Sloveniji prisotne alternativne različice novega koronavirusa. Trenutno je najbolj zaskrbljujoča angleška varianta, ki so jo doslej potrdili v 745 primerih, od prejšnjega tedna se je pojavnost te različice skoraj podvojila. Južnoafriško različico so doslej našli v treh primerih, od tega so o dveh že poročali, en pa je nov. Brazilska in nigerijska različica sta tudi prisotni pri nas, a v zadnjem tednu raziskovalci niso našli novih primerov.

Angleška različica tako zelo hitro napreduje. Njen delež se vzpenja, v Sloveniji pa predstavlja že skoraj polovico vseh okužb. Najbolj je ta varianta prisotna v statistični regiji jugovzhodna slovenija, kjer predstavlja 78-odstotni delež, najmanj v obalno-kraški, kjer predstavlja 24-odstotni delež.

Raziskovalci na NLZOH pa so medtem našli primer čisto nove mutacije, značilne le za Slovenijo, je na današnji novinarski konferenci povedala direktorica laboratorija Tjaša Žohar Čretnik. Gre takorekoč za slovensko različico virusa. Doslej so jo našli pri 64 primerih. Ta mutacija prizadane mesto n501y, ki je odgovorno za uspeh prenosa virusa. Virus bi tako lahko bil bolj nalezljiv od standardne variante, a so potrebne še nadaljnje raziskave in potrjevanja, prav tako še ni znano, ali ima ta najdba kakšen klinični pomen.

"Ta mutacija na mestu 501 povzroči, da se v proteinski strukturi virusa, v bodici, zamenja ena aminokislina, ena perlica v verigi. Takšne spremembe lahko pri virusu spremenijo obliko bodice, ki se veže na celico," je razložila Žohar Čretnik. Če se ta oblika spremeni, se lahko virus "bolj ali manj čvrsto poveže s celico. Bolj uspešno kot se, več ima časa da vstopi v njo in to vpliva na uspešnost okužbe."

Gre sicer za mutacijo na mestu, kjer so mutirale tudi druge alternativne variante virusa, posebno pri tej "naši" mutaciji pa je, da so jo v svetovni bazi podatkov doslej našli le še v Avstriji v enem primeru, sicer pa le v Sloveniji.

Kako se bo ta različica širila naprej bodo raziskovalci pri NLZOH spremljali še dalje.

M. K.