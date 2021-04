V ZD Novo mesto v pospešeno cepljenje

1.4.2021 | 14:40

Direktorica ZD NM Alenka Simonič s svojim pomočnikom za zdravstveno nego Petrom Černetom, ki pripravlja cepivo. (foto: arhiv DL; L. M.)

Novo mesto - V zdravstvenih domovih po Sloveniji se dviguje delež cepljenih proti covidu-19, s tem pa znižuje starostna meja cepljenih. V večjih ZD trenutno povečini cepijo starejše od 70 let. Vodstva nekaterih zdravstvenih ustanov ob tem opozarjajo na pomanjkanje informacij glede dobave cepiva in na razkorak med naročili in število doz cepiva, ki je na voljo.

V Zdravstvenem domu (ZD) Novo mesto ta teden cepijo s prvim odmerkom starejše od 70 let in posebej ranljive kronične bolnike ter z drugim odmerkom cepiva Moderna in Pfizer. Skupaj so doslej cepili 5300 ljudi oz. približno desetino prebivalcev območja, ki ga pokrivajo. Cepili so zdravstvene delavce, zaposlene na policiji, šolnike, sodstvo, pogrebne službe, starejše od 70 let, ranljive kronične bolnike, nekaj drugih kroničnih bolnikov, oskrbovance socialno-varstvenih zavodov in domov starejših občanov, med drugim tudi zapornike in paznike, je povedala direktorica Alenka Simončič.

Ker sezname dnevno spreminjajo in dopolnjujejo, točnega podatka, koliko ljudi še čaka na cepljenje, nimajo. V prihodnjih dneh imajo sicer predvideno cepljenje 554 starostnikov, starejših od 70 let, 56 posebej ranljivih kroničnih bolnikov, 1403 ljudi med 65. in 69. letom starosti ter 784 med 60. in 64. letom starosti. Na čakalnem seznamu imajo tudi še približno 1500 kroničnih bolnikov, starih od 18 do 64 let. Ta teden so dobili pričakovano število cepiv oz. 1400 odmerkov, cepivo naročajo izključno po nacionalni strategiji.

V ZD Novo mesto v prihodnjih tednih pričakujejo dobave večjih količin cepiv, tako da načrtujejo pospešeno cepljenje po novi strategiji.

STA; M. K.