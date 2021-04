Bodo v Šentrupertu volitve za župana?

1.4.2021 | 13:15

Župan Andrej Martin Kostelec in direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar

Svetniki na včerajšnji seji

Šentrupert - Šentrupertski občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili prve spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN). Kot je povedal župan Andrej Martin Kostelec, gre za zelo pomemben akt, v pripravo katerega je bilo vloženega veliko truda in časa, mnogi občani pa bodo bo letih čakanja zdaj lahko začeli uresničevati projekte na svojih zemljiščih.

Judita Thaler iz podjetja Urbi, ki je pripravilo spremembe OPN, je povedala, da so od leta 2017, ko se je začel postopek priprav prvih sprememb in dopolnitev zgoraj omenjenega prostorskega akta, prejeli 113 pobud občanov. Sedem so jih po besedah župana že takoj izložili, ker niso bili v skladu z zakonodajo, ostalih 106 je šlo v nadaljnjo obravnavo. 85 odst. predlogov, ki so se večinoma nanašali na spremembo namembnosti iz stavbnega v kmetijsko zemljišče in obratno, je bilo potrjenih.

Svetniki so na včerajšnji seji, ki je potekala v gasilskem dom PGD Sv. Rok, med drugim v prvi obravnavi potrdili odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini.

Občina želi občanom zagotoviti nemoteno in hitro zdravstveno oskrbo. Trenutno za primarno zdravstveno oskrbo skrbi Zdravstveni dom Trebnje, Šentrupertčani pa obiskujejo splošnega zdravnika v Trebnjem, na Mirni ali v Mokronogu. Da bi zagotovili dostop do zdravnika v svoji občini, je občinski svet včeraj v prvi obravnavi potrdil odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini. »Prostor za zdravnika in njegov tim bomo uredili v stavbi, kjer je bila včasih pošta. Za koncesijo smo pridobili soglasje ministrstva in novomeške enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje, saj Zdravstveni dom Trebnje letos in v prihodnjem letu ne more zagotoviti zdravnika za Šentrupert. Sploh med epidemijo se je pokazala močna potreba po tem, da bi bil splošni zdravnik v kraju in z včeraj sprejetim odlokom mu počasi utiramo pot. Po drugi obravnavi na občinskem svetu bo treba svoje moči usmeriti v to, da v Šentrupert pritegnemo zdravnika in naši občani bodo imeli osnovno zdravstveno oskrbo bližje kot danes,« pravi Kostelec, ki je včeraj, kot smo neuradno izvedeli, na koncu seje podal tudi odstopno izjavo, da odstopa s funkcije župana.

Nanj in na direktorico občinske uprave smo se obrnili, da bi nam potrdila to informacijo, a ju dopoldan nismo uspeli priklicati. Na odgovor še čakamo.

Besedilo in fotografije: R. N

