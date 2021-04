Krkini talenti leta 2020: Luka Udovč, Tereza Zupet in Maša Radovan

1.4.2021 | 18:45

Tri Krkine plakete so čakale na tri mlade, obetavne talente: dva športnika in glasbenico.

Novo mesto - V Krki so tudi letos izbrali tri izjemne mlade posameznike, uspešne na športnem in kulturnem področju, in jim podelili priznanje Krkin talent leta 2020.

Trije najboljši po mnenju strokovne komisije so: Luka Udovč iz Moškega rokometnega kluba Krka, Tereza Zupet, učenka Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto in članica Simfoničnega orkestra ter Maša Radovan, članica Atletskega kluba Novo mesto

Kot pravijo v sporočilu za javnost, so iz vodstev klubov in društev prejeli resnično utemeljene prijave - prišlo jih je 17, ki kažejo na velik potencial mlade generacije, zato je imela 6-članska Krkina komisija za izbor talenta imela težko delo.

Kot je ob tej priložnosti povedal predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, ni naključje, da je eden od temeljev družbene odgovornosti podpora tistih športnih in kulturnih dejavnostih, ki svoje dosežke gradijo na mladih.

LUKA UDOVČ, Moški rokometni klub Krka

Luka Udovč

Luka že sedmo leto trenira v Moškem rokometnem klubu Krka. Z ekipo je trikrat osvojili naslov državnega podprvaka. Že v osnovni šoli je z ekipo kot kapetan in najboljši strelec prvenstva dve leti zapored osvojil naslov občinskega prvaka in ekipo popeljal na državna tekmovanja. Uspešen je bil tudi v atletiki, kjer se je tri leta zapored vsakič uvrstil na državno tekmovanje. Tudi v srednji šoli je z rokometno ekipo Gimnazije Novo mesto osvojil naslov občinskih prvakov. Na državni ravni je član reprezentance starejših kadetov. Vesten in uspešen pa ni le pri športu. Obiskuje športni oddelek Gimnazije Novo mesto, kjer kljub mnogim obveznostim ne izostaja od pouka in ima odlične ocene. Je vsestranski talent, saj preizkuša tudi svojo pisateljsko žilico, končal je tudi Nižjo glasbeno šolo Marjana Kozine, dejaven pa je tudi kot prostovoljec Gimnazije Novo mesto in Rdečega križa.

Luka je vsestranski talent in o sebi pravi: «Najbolj uživam v druženju s soigralci in v igri rokometa. Rokomet me je tudi veliko naučil za življenje. Pridobil sem samodisciplino, znanje pa tudi dobre življenjske vrednote. Se pa ob njem ukvarjam tudi z glasbo, pisanjem knjig in prostovoljstvom. Rad se izpopolnjujem na vseh možnih ravneh.«

TEREZA ZUPET, Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, Simfonični orkester

Tereza Zupet

Tereza je učenka 8. razreda violine in od leta 2019 članica Novomeškega simfoničnega orkestra. Že na začetku šolanja je pritegnila pozornost z zelo doživetimi nastopi, na katerih je zablestela z izrazito virtuoznimi interpretacijami skladb. Pod pedagoškim vodstvom mentorice Petre Božič je svojo nadarjenost dokazala na številnih slovenskih in mednarodnih tekmovanjih za violiniste. S tekmovanj se vedno vrne z eno izmed prvih treh nagrad. Med drugim se je udeležila že dveh regijskih in državnih tekmovanj violinistov TEAMSIG, kjer je dosegla srebrno in zlato plaketo ter tretje mesto v državi v svoji kategoriji, obenem pa ji je žirija podelila tudi posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja ter posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Na mednarodnem tekmovanju Svirel je kot solistka prejela tri zlata in eno srebrno priznanje ter zlato priznanje kot članica komorne skupine.

Tereza svojo ljubezen do glasbe opiše takole: »Že od malega sem si želela igrati violino. Še vedno se spominjam trenutka, ko sem jo prvič slišala. Najbolj zadovoljna sem takrat, ko se mi uspe pripraviti tako, kot sem si zadala. Nekatere skladbe takoj naredijo vtis name, navdih pa črpam tudi iz vsakdanjega življenja.«

MAŠA RADOVAN, Atletski klub Krka Novo mesto

Maša Radovan

Maša že sedem let trenira atletiko, kjer svoje sposobnosti dokazuje v disciplini skoka v višino. To je že njena četrta starostna kategorija. Na tekmovanjih vselej osvaja naslove državne in pokalne prvakinje skoka v višino tako zunaj kot v dvorani. Svoje dosežke je nadgradila tudi z naslovoma državne in pokalne prvakinje v višji starostni kategoriji, kar dokazuje njen stalni napredek. Lani je osvojila naslove državne prvakinje U16 in U18 zunaj in v dvorani ter naslov pokalne prvakinje U16 in U18. Je tudi članica reprezentance Slovenije v svoji starostni kategoriji. Je pomemben člen pri klubskih ekipnih prvenstvih, saj nastopa še v kakšni drugi individualni disciplini in štafetah. Je pozitivna oseba, z visoko toleranco do vseh, tudi do drugačnosti. V šoli odlična učenka, odlikujejo jo vztrajnost, motivacija in nepopustljivost. Je vedno nasmejana in je v klubu povezovalni člen z veliko mero pozitivne energije.

Maša o svojem športnem udejstvovanju pove: »Za atletiko me je navdušila že mami, ki je tudi v mladosti tudi sama trenirala. Na prvem državnem tekmovanju sem skoraj brez treninga osvojila bronasto medaljo. In od takrat naprej sem dobila polet, da se posvečam predvsem skoku v višino.«

Prejemniki priznanj

Priznanja za svoje dosežke v letu 2020 za uspešnost na tekmovanjih, za spodbujanje k sodelovanju, pošteni igri, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju, strpnosti in za dejavno predstavljanje sponzorja so dobili:

1.ED BAŠA, Kegljaško društvo Novo mesto

2.FRANJA HORVAT, Ženski košarkarski klub Krka Novo mesto

3.MATEVŽ HVALA, Moški odbojkarski klub Krka Novo mesto

4.ENEJ JARKOVIČ, Nogometni klub Krka Novo mesto

5.ADAM JORDAN, Kolesarski klub Adria Mobil Novo mesto

6.ZARA JUDEŽ, Namiznoteniški klub Krka Novo mesto

7.JAKA KLOBUČAR, Košarkarski klub Krka

8.LUKA KULOVEC, Kulturno društvo Pihalni orkester Krka

9.EVA NAHTIGAL LAVRIČ, TPV Volley Novo mesto

10.TJAŠA PAJEK, Šahovsko društvo Krka Novo mesto

11. MARKO RETELJ, Teniški klub Krka Otočec

12. LOVRO ŠIMEC, Atletski klub Krka Novo mesto

13. TIM ŠTRASBERGER, Nogometni klub Krka

14. TILEN DELIĆ VERSTOVŠEK, Atletski klub Krka Novo mesto

Za poseben prispevek tudi zahvale zaslužnim predstavnikom klubov, društev in ustanov

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je ob razglasitvi letošnjih nagrajencev poudaril: »Ponosni smo, da smo lahko tudi v tem, povsem drugačnem letu spremljali vaše dosežke, in vam želimo, da bi tudi v prihodnje dosegali začrtane cilje in vrhunske rezultate. Posebej pomembno pa je, da v svoje vrste še naprej privabljate čim več mladih, talentiranih ljudi. V Krki verjamemo, da bomo le tako skupaj prispevali k razvoju zdrave in k napredku usmerjene skupnosti.«

Tudi v klubih, društvih in ustanovah delujejo številni požrtvovalni posamezniki, ki s timskim delovanjem dosegajo z mladimi generacijami odlične rezultate. Zato smo letos za izjemen prispevek k razvoju in delovanju društva, za dolgoletno uspešno, predano in ustvarjalno delo, spodbujanje k sodelovanju, spoštovanju, strpnosti, aktivno vlogo pri predajanju znanja in vrednot mladim ter dejavno predstavljanje sponzorja desetim zaslužnim predstavnikom klubom, društev in ustanov podelili posebne Krkine zahvale.

Prejemniki Krkinih zahval so:

1.IZTOK ADAMČIČ, Moški rokometni klub Krka

2.MIROSLAV MIKLAVČIČ, Kegljaško društvo Novo mesto

3.VINKO NOVAK, Smučarsko društvo Krka Rog

4.mag. JANEZ PEZELJ, Namiznoteniški klub Krka Novo mesto

5.ROBERT RUDMAN, Šahovsko društvo Krka Novo mesto

6.DIANA SERINI, Planinsko društvo Krka Novo mesto

7.LEON STIPANIČEV, Košarkarski klub Krka Novo mesto

8.JANEZ ŠTRUKELJ, Ženski rokometni klub Krka Novo mesto

9.BORUT TURK, Kulturno društvo Pihalni orkester Krka

10.SIMON VESEL, Moški odbojkarski klub Krka Novo mesto

L. M.