V Škocjanu lani veliko naredili, korona se ne pozna zelo; v GTC več sto novih delovnih mest

2.4.2021 | 09:20

Župan Jože Kapler in direktorica OU Petra Pozderec

Škocjan - Na nedavni občinski seji - tudi tokrat je zaradi korona razmer potekala v prostorih OŠ Frana Metelka Škocjan - so svetniki med drugim potrdili zaključni račun za leto 2020. Predstavila ga je finančnica na občini Mateja Robek Zaletelj.

Prihodki so bili realizirani v višini dobrih 3 milijonov 721 tisoč evrov, kar pomeni 89,7-odstotno, odhodki pa v višini štiri milijone 247 tisoč evrov, kar pomeni 73,10 odstotkov veljavnega proračuna.

Mateja Robek Zaletelj

Z novim krožiščem je Dobruška vas dobila tudi boljšo prometno varnost, k čemur sodi tudi novo avtobusno postajališče.

Kot pove župan Jože Kapler, so zadovoljni in je bilo narejenega veliko, epidemija se ni ravno veliko poznala. Med glavne pridobitve lanskega leta šteje dokončanje obnove regionalne ceste skozi Bučko z vso pripadajočo infrastrukturo, novimi pločniki, avtobusnimi postajališči …, za kar so pridobili dva milijona državnih sredstev. Veseli so dokončanja projekta hidravličnih izboljšav, kar jim je uspelo s pomočjo 200 tisočakov kohezijskih sredstev.

V GTC investitorji delajo

Izrednega pomena za razvoj občine in zlasti gospodarstva pomeni težko pričakovana izgradnja krožišča v Dobruški vasi, ki pomeni vstop v industrijsko cono Gospodarsko tehnološki center in je bil nujen, da cona zaživi. Zanj so dobili okrog 900 tisoč evrov. »Te dni je bil dokončan drug asfaltni sloj, tako da je krožišče dokončano,« pove župan in vesel doda, da investitorji v coni že gradijo, pa ne le Gradnje Boštanj betonarno, ampak se premika tudi pri novomeškem podjetju Znass, ki se zaradi korona krize, ki je močno prizadela avtomobilsko industrijo, najprej ni lotil ničesar načrtovanega, zdaj pa je pridobil investitorja, stroji že brnijo in menda se obeta okrog tristo novih delovnih mest.

Dela hitro napredujejo tudi pri obnovi državne ceste Škocjan - Stara Bučka in bodo v teh dneh končana. Po županovih besedah je razlog tudi ugodne vremenske razmere, ki so vse od novega dopuščale delo. Sledi pa potem še druga, naknadna faza, ko bodo ob tej cesti zgradili še pločnik. Direkcija RS za infrastrukturo je odobrila prošnjo občine in je pripravljena sofinancirati projekt. Občina je sedaj naročila izdelavo projektne naloge in projektne dokumentacije, računajo, da se bo izvedba pričela v poletnih mesecih.

Ime regije je dobro

Na občinski seji so svetniki obravnavali tudi kar nekaj sprememb in dopolnitev raznih že zastarelih odlokov, saj je bilo to potrebno tudi zaradi priporočil Skupnosti občine Slovenije, sprejeli so letne programe za kulturo, šport, socialno varstvo za leto 2021, podali so tudi mnenje k osnutku pokrajinske zakonodaje. Škocjančani se strinjajo z imenom Dolenjsko-belokranjske regije s središčem v Novem mestu.

