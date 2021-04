Ponoči zagorelo na počitniški hiši

2.4.2021 | 07:00

Šmihelski gasilci sinoči na Poganškem vrhu (foto: PGD Šmihel)

Minulo noč ob 2.04 je v naselju Planina, občina Semič, gorelo ostrešje počitniške hiše velikosti 7 x 10 metrov. Gasilci PGD Kot Brezje, Semič, Stranska vas pri Semiču in Črmošnjice so pogasili požar na objektu. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Črnomelj, ki so zagotovili vodo z avtocisternami, ekipa prve pomoči CZ iz Semiča in dežurni delavec Elektra Ljubljana, ki je poskrbel za odklop objekta iz omrežja. Ogenj je uničil celotno ostrešje in zgornje prostore. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Kot Brezje. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok požara in višino škode.

Travniški požari

Sinoči ob 19.23 so na Poganškem vrhu, občina Novo mesto, gorele podrast in suhe veje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Ob 20.11 sta goreli suha trava in podrast ob železniški progi v Rosalnicah, občina Metlika. Gasilci PGD Metlika in Rosalnice so pogasili požar na okoli 150 kvadratnih metrov.

Ob 17.20 je v naselju Rakitnica, občina Ribnica, zagorel kup vej slame in trave. Požar na površini okoli deset kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Rakitnica.

Ob 20.51 je zagorela trava pri Goriči vasi v občini Ribnica. Požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Goriča vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC izvod Proti Metliki.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVČE na izvodu MORAVČE;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI VRH na izvodu GORENJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.