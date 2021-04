Kristjani se bodo na veliki petek spomnili Jezusove smrti na križu

2.4.2021 | 08:30

Foto: arhiv

Kristjani se bodo na današnji veliki petek spomnili Jezusove smrti na križu. Na veliki petek za vernike velja strogi post. Zaradi 11-dnevnega zaprtja države za preprečitev širjenja epidemije covida-19 bodo duhovniki opravili bogoslužje velikega petka ob 18. uri v zaprtih cerkvah sami brez navzočnosti vernikov.

Bogoslužje bo opravljeno v najbolj osnovni in preprosti obliki, ko petja in prinašanja križa v procesiji ne bo, so zapisali v Katoliški cerkvi v Sloveniji.

Po cerkvah bodo danes brali evangeljska poročila o Jezusovem trpljenju, imenovana tudi pasijon. Za bogoslužja tega dne je značilno čaščenje križa kot znamenje hvaležnosti in spoštovanja, s križevim potom pa se spomnijo Jezusovega trpljenja.

Papež Frančišek se bo s križevim potom spomnil Jezusovega trpljenja. Ta tudi letos tako kot lani ne bo potekal v rimskem Koloseju, kjer so se v letih pred pandemijo zbrali številni verniki, ampak na ploščadi pred baziliko svetega Petra. Televizija Slovenija ga bo prenašala ob 21. uri na svojem drugem programu.

Na nacionalni televiziji bo dopoldne ob 10. uri prav tako na drugem programu tudi prenos pasijona po Marku, večerno bogoslužje iz ljubljanske stolnice ob 18.30 pa bo prenašal Radio Ognjišče.

Prenos evangeličanskega bogoslužja iz Murske Sobote, ki ga bo vodil škof Leon Novak, pa bo na drugem programu Televizije Slovenija ob 18. uri.

Novomeška škofija

Neposredni prednosi svetih maš in prazničnih bogoslužij bo na voljo na spletni strani oz. YT kanalu Stolne župnije svetega Nikolaja Novo mesto na https://zupnija-stolna-nm.rkc.si in sicer:

Obrede velikega petka bo vodil generalni vikar novomeške škofije in novomeški prošt prelat Božidar Metelko v novomeški stolnici ob 19.00.

Blagoslov velikončnih jedil ob 15.00 na veliko soboto.

Ob 19.00 bo na veliko soboto novomeški škof msgr. Andrej Glavan vodil slovesno velikonočno vigilijo. Prav tako pa bo gospod škof na sâmo sveto veliko noč vodil vstajensko sveto mašo ob 9.00 v novomeški stolnici.

STA; M. K.