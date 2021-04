Minister Zdravko Počivalšek obiskal IC Dolenja vas v Mirni Peči

2.4.2021 | 12:50

Foto: Občina Mirna Peč

Mirna Peč - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je v sredo mudil v Industrijski coni Dolenja vas v Mirni Peči. Obiskal je podjetje CeComp, podjetje Bartog in Izobraževalni center Renault Nissan Adriatic v Mirni Peči. Seznanil se je z delovanjem in nadaljnjim razvojem podjetij ter predstavil možnosti za črpanje sredstev s strani podjetij in občin v prihodnji finančni perspektivi.

Kot sporočajo z mirnopeške občine, se je z direktorji CeCompa, ki imajo poslovalnice po Evropi, Aziji in Ameriki, minister Počivalšek mudil v njihovi mirnopeški proizvodni tovarni, kjer proizvajajo aluminijske in litoželezne karoserije za avtomobilein avtodele. V tovarni je zaposlenih 85 delavcev, ki imajo enkrat večjo dodano vrednost na delavca od slovenskega povprečja, z zagotovljenimi pogodbami za naslednjih 12-15 let pa imajo željo po širitvi, podvojitvi delovnih mest in svoje napore usmerjajo v raziskave in razvoj.

Na srečanju z občinskim vodstvom, lokalne GZSin predstavnikom podjetja Bartog je bila izpostavljena dilema glede okrevanja po epidemiji in možnostih v gospodarstvu v naslednjih letih. Minister Počivalšek je izpostavil, da je potrebno narediti korak naprej iz fizičnega k intelektualnemu in da je potrebno mladim zagotoviti pogoje za dobro življenje, z ustreznim plačilom za opravljeno delo in to v vseh slovenskih regijah enako.

Za zaključek se je minister ustavil tudi v izobraževalnem centru Adriatic Renault Nissan, še sporočajo iz občine Mirna Peč. Mlada mednarodna ekipa, ki šteje 25 zaposlenih, je v pičlih dveh letih kar 70 odstotkov svoje dejavnosti digitalizirala. Opozorili so, da je treba upravne procese čimprej digitalizirati in debirokratizirati.

Minister je dejal, da s sodelavci že išče rešitve za nastale izzive, tudi v okviru zakona o debirokratizaciji.

M. K.