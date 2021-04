S poltretjim promilom, brez vozniške, z neregistriranim avtom trčil in pobegnil

2.4.2021 | 10:15

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 9. ure, obveščeni, da je na parkirnem prostoru v Novem mestu voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in odpeljal s kraja. Na podlagi opisa vozila so povzročitelja nesreče izsledili in ugotovili, da gre za 32-letnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,23 miligrama alkohola. Zasegli so mu Renault megane, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Še eden pijan in brez vozniške - ta v obcestno ograjo

V minuli noči se je zgodila prometna nesreča na Senovem. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 26-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo ob cesti. Povzročitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,39 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in Zakona o nalezljivih boleznih so mu izdali plačilni nalog.

Krški policisti prijeli tatove suhega mesa

O tatvini iz prodajalne v Krškem so bili policisti obveščeni ob 13. uri. Storilci so ukradli suhomesnate izdelke in pobegnili z osebnim avtomobilom. Takoj so se odzvali in na Senušah izsledili in ustavili avtomobil, v katerem so bili štirje osumljenci. Zasegli so jim ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper osumljence bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Razgrajal v Brezju

Nekaj pred 13. uro so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi kršitelj nadlegoval družinske člane. Pijan moški, ki je vpil na svojo mamo in jo žalil, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Požar bodo raziskali danes

O požaru nedograjene stanovanjske hiše na območju Planine v občini Semič so bili na regijskem centru za obveščanje obveščeni minulo noč ob 2.25. Požar so gasilci omejili, nastala je večja premoženjska škoda. Policisti in kriminalisti bodo danes opravili ogled in ugotavljali vzroke za nastanek požara. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

