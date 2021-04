Delež novih okužb malce nižji, naraslo število bolnikov na intenzivni negi

2.4.2021 | 11:30

Profimedia

Četrtkova epidemiološka slika je podobna sredini.

Pristojni so včeraj opravili 5353 PCR testov in zaznali 1169 novih okužb. Delež teh je torej znašal 21,8 odstotka. V bolnišnicah je bilo 515 covidnih bolnikov, intenzivno nego je potrebovalo 118 ljudi. Iz bolnišnic so jih odpustili 53, umrlo je devet covidnih bolnikov, kar je dva več kot dan poprej.

Delež pozitivnih izvidov je torej malce nižji kot dan poprej, ko je znašal 23,7 odstotka. In višji kot v torek, ko je znašal 21,6 odstotka. In medtem ko se je v primerjavi s sredo zmanjšalo števili hospitaliziranih covidnih bolnikov – s 518 na 515 –, je naraslo število tistih, ki potrebujejo intenzivno nego, in sicer s 108 na 118.

Število aktivnih primerov je naraslo za 1,7 odstotka in zdaj znaša 13.629. Sedemdnevno povprečje se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 21 in znaša 1043. 7-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev trenutno znaša 341. Najvišja je v goriški, savinjski in obalno-kraški regiji. 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa trenutno znaša 634 in je prav tako najvišja v goriški regiji, sledita savinjska in koroška regija. Podatki tako 7- kot tudi 14-dnevne pojavnosti so najboljši v Posavju in Pomurju.

V (spet covidni) Splošni bolnišnici Brežice imajo danes 6 covidnih bolnikov, tri nove so sprejeli. V SB Novo mesto pa jih imajo tako kot včeraj 30 - enega so sprejeli in enega odpustili.

M. K.