Kako obarvati pirhe s teranom in čebulnimi olupki?

2.4.2021 | 14:50

Za marsikoga so čebulni pirhi najlepši! (Foto: L. M.)

Kljub vsem omejitvenim ukrepom zaradi epidemije koronavirusa tradicija praznovanja velike noči ne bo prekinjena.

Najbolj tipična velikonočna jed so pirhi. Najprej in pogosto so bili obarvani rdeče. Pri nas rdečo in druge barve pirhov običajno kupimo v trgovini, za rdeče pa veljajo tudi rjavi, čebulni.

V čebulnih olupkih pobarvana velikonočna jajca so pripravljale že naše mame in babice. Za marsikoga je ta način še vedno najlepši in hkrati tudi najljubši naravni način barvanja pirhov, pa tudi zelo enostaven.

Na travnik po travice, pa pobrskati za čebulnimi olupki, najlonkami…

Tudi za mlajšo gospodinjo Sašo, ki je zaupala, kako se loti priprave. Pravočasno si prihrani čebulne olupke, če se le da, od t.i. rdeče čebule, sicer pa navadne rjave. Lahko tudi olupke obeh vrst. V večji lonec strese čebulne olupke in jih zalije s hladno vodo. Doda žlico kisa, premeša in pusti, da se olupki namakajo. Na vrtu ji otroka nabereta različne liste, vejice in cvetove za okrasitev. Lepe pridejo deteljice, trave, kak regrat…

Belokranjske pisanice so nekaj posebnega. (Foto: L. M.)

Jajca morajo biti čista, zato jih - če je potrebno, prej opere v mlačni vodi ali kisu, da odstrani morebitno umazanijo oz. mastne madeže. Poljubno jih okrasi z vejicami, listi in cvetovi - obvije jih s kosi najlonke ter na zadnji strani tesno poveže z vrvico.

Jajca nato previdno položi v posodo in jih prekrijemo z olupki, sicer pa morajo biti v celoti pokriti s tekočino. Počasi jih zavre in na nizki temperaturi kuha vsaj deset minut. Nekaj časa jih nato še pusti v obarvani tekočini, saj dobijo še bolj intenzivno barvo. Sledi odstranjevanje najlona in zelenja, za lepši lesk pa jih na koncu premaže še s kosom slanine (če je nimate, uporabite olje).

Pirhi, obarvani s teranom

Pri barvanju s teranom se na pirhih naberejo kristalčki. (Foto: internet)

Nekateri pa so navdušeni nad barvanje pirhov s teranom. Priprava je preprosta, pravi tudi gospodinja Ana, ki takšne pirhe dela skoraj za vsako veliko noč. Pove, da jih je prvič videla pred leti, ko so jih pevci kloštrskega zbora dobili v dar za velikonočne praznike od novomeških frančiškanov. Bila je navdušena in je poskusila.

Čista jajca položi v posodo in prelije s hladnim teranom - jajca morajo biti povsem prekrita z vinom. Kuha jih na zmerni temperaturi kake petnajst minut, nato jih pusti v vinu še več ur. Priporočljivo je celo, da se v vinu namakajo čez noč - dlje traja, bolj bo barva intenzivna. Nato pirhe previdno pobere iz posode in jih posuši na zraku.

»Kristalčki, ki se naredijo, so čudoviti. Poskusila sem pirhe delati že z refoškim ali merlotom, pa se ne naredi tako lepo, tako da priporočam teran,« pove Ana in doda, da jajc prej ne namaka v vodi z razredčenim kisom, kar priporočajo mnogi na spletu, ampak stvari poenostavi, pa so pirhi vseeno lepi. Samo malo ji je hudo za porabljeno vino, ki seveda ni več uporabno …

L. Markelj