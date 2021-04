Telefoni v Šentrupertu zvonijo v prazno, župan se je zavil v molk. Je odstopil ali ne?

2.4.2021 | 14:00

Župan Andrej Martin Kostelec je obmolknil, na telefonske klice ne odgovarja, prav tako ne njegova občinska uprava ... (foto: arhiv, R. N.)

Šentrupert - Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec, ki je bil izvoljen kot kandidat SDS in občino vodi prvi mandat, naj bi po neuradnih informacijah, kot smo poročali že včeraj, ob zaključku sredine seje občinskega sveta podal odstopno izjavo. Tega pa zagotovo novinarji ne vemo, saj včeraj ves dan in tudi danes Kostelec na naše klice ne odgovarja. Po nekaterih informacijah naj bi na to temo spregovoril šele po praznikih.

Odstop naj bi v sredo zvečer napovedal ob vroči razpravi in nestrinjanju z nekaterimi občinskimi svetniki ob eni zadnjih točk takratnega dnevnega reda, ko novinarjev ni bilo več prisotnih. Podobnega nestrinjanja pa naj bi bilo v Občini Šentrupert, ki je v kočljivem finančnem položaju, med njegovim mandatom še več.

Informacije o županovem odstopu tudi na šentrupertski občinski upravi, kjer so telefoni kljub uradnim uram zvonili v prazno, ni bilo možno preveriti.

Brez odgovora tako ne ostajajo le novinarji, pač pa tudi šentrupertski občani, ki se lahko tako (vsaj) še do torka le sprašujejo - je njihov župan odstopil ali ne? Bodo imeli predčasne volitve ali ne? ...

Pomembna vprašanja, ki torej (še) ostajajo brez odgovora.

Dodano ob 14.50:

Danes nam je uspelo priklicati predsednika občinske volilne komisije. Tomaž Brcar pravi, da s ponujenim odstopom župana ni seznanjen.

M. K.