Z avtom v škarpo

2.4.2021 | 18:30

Foto: Arhiv DL

V Liscu, občina Trebnje, je malo po 9. uri voznik osebnega vozila trčil v obcestno škarpo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in pregledali vozilo. Za odstranitev vozila bo poskrbela vlečna služba. Poškodovanih ni bilo.

Tlelo na požarišču

Na Planini v občini Semič je malo pred deveto uro tlelo na požarišču objekta, kjer je gorelo ostrešje počitniške hiše. Gasilci PGD Črmošnjice in Kot-Brezje so požarišče razkopali in pogasili.

Prevrnila se je cisterna z gnojevko

Pri naselju Gorenja Nemška vas v občini Trebnje se je okoli 9.45 prevrnila cisterna za gnojevko. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, nudili pomoč lastniku pri postavitvi cisterne na kolesa in počistili cestišče. Do onesnaženja ni prišlo.

Pri zemeljskih delih naletel na strelivo

Pri Gorenjem Podborštu v občini Mirna Peč je malo po 11. uri krajan pri zemeljskih delih na travniku našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije, so v prisotnosti policije na kraju najdbe nadzorovano uničili 105 kosov pehotnega streliva kalibra 7,9 mm, italijanske izdelave, iz obdobja 2. svetovne vojne.

M. Ž.