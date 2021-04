Prenovljen dom čaka na obiskovalce

3.4.2021 | 09:00

Pogled z balkona na prenovljeno dvorano kulturnega doma. (Foto: Občina Mirna)

Mirna - Na Mirni se lahko pohvalijo s prenovljeno dvorano kulturnega doma, ki so jo v sklopu projekta EKO-UP opremili tudi s sodobno tehnologijo. Kot poudarjajo na občini, so tako vzpostavili kreativni center, kjer se bodo lahko družile ter si izmenjale izkušnje, znanje in ideje vse generacije.

V dvorani so zamenjali elektroinštalacije, prepleskali so stene, prenovili so oder, namestili so novo scensko razsvetljavo, ki jo sestavlja 56 reflektorjev, novo je tudi profesionalno ozvočenje z multimedijo, ki omogoča dvoransko in odrsko videoprojekcijo. Prenovili so tudi tla in balkon, našteva direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec in poudarja, da je prostor zdaj veliko svetlejši in prijetnejši, kot je bil prej. »Obnova dvorane je bila nujna. Sodobna oprema bo omogočala izvedbo različnih dogodkov. Dom je tudi navznoter dobil podobo, ki si jo zasluži,« še dodaja Šinkovčeva.

Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bodo že v prihodnjih mesecih organizirali različne delavnice, ki sodijo v drugo fazo zgoraj omenjenega projekta ter bodo usmerjale udeležence v razvoj socialnega podjetništva in zelenih podjetniških idej, ki bodo obogatile raznolikost kraja. Delavnice bodo pripravili Komunala Trebnje, podjetje Aklih iz Zabrdja in trebanjska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Občina je bila uspešna na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj, za prenovo doma in spremljevalne aktivnosti je prejela nekaj več kot 88.000 evrov, celotna naložba pa je ocenjena na okoli 133.000 evrov. A s tem vlaganj v kulturni dom še niso zaključili. Direktorica občinske uprave pravi, da bo potrebno prenoviti tudi avlo in sanitarije, urediti garderobo za nastopajoče ter zgraditi vetrolov na vhodu. Investicija, glede katere so se svetniki na zadnji seji strinjali, da se uvrsti v načrt razvojnih programov, je ocenjena na nekaj manj kot 121.000 evrov. Če bo občina uspešna na razpisu kulturnega ministrstva, na katerega je pred časom prijavila projekt, se nadejajo sofinanciranja v višini 73.000 evrov.

Kulturni dom Mirna je bil zgrajen leta 1929 in predstavlja osrednjo točko kulturnega in družbenega življenja v občini. V njem delujejo številna društva, ki so pred epidemijo pripravila raznovrstne dogodke, s katerimi so obogatili kulturni utrip kraja. Občina od ustanovitve skrbi, da dom ne bi propadel, zato vsako leto izvaja tako tekoče kot tudi investicijsko vzdrževanje. V zadnjih letih so zamenjali streho, okna, uredili zunanjo izolacijo in drugo. Zdaj so prenovili še dvorano, s tem pa so zagotovili ustrezne pogoje za razvoj obstoječih in novih kulturnih dejavnosti, za organizacijo kulturnih prireditev ter družabnih, izobraževalnih in drugih dogodkov, menijo na občini. Zdaj čakajo le še na obiskovalce.

R. N.