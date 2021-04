Soglašali so se z zadolževanjem Komunale Trebnje

3.4.2021 | 11:00

Direktor Komunale Trebnje Franci Starbek (desno) (Foto: R. N.)

Kotlovnica, ki so jo uredili v prostorih trebanjskega CIK. (Foto: Komunala Trebnje).

Šentrupert - Komunala Trebnje načrtuje širitev obstoječega sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v središču Trebnjega, na toplovodno omrežje nameravajo priključiti tudi večstanovanjske objekte na Cankarjevi in Gubčevi ulici. Kot pravi direktor trebanjske Komunale Franci Starbek, bodo s širitvijo omrežja izboljšati izkoriščenost obstoječih kurilnih naprav ter stanovalcem omogočili okolju bolj prijazen in cenovno ugodnejši način ogrevanja.

V Trebnjem so leta 2017 zgradili DOLB, v katerem so prepoznali možnost cenejšega ogrevanja javnih objektov v središču mesta. V sklopu naložbe so v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje predelali obstoječo kotlovnico in uredili zalogovnik za sekance. Na skupno toplovodno omrežje so sprva priključili ključne javne objekte v središču mesta ter štiri bloke na Slakovi ulici in dva na Gubčevi, leta 2019 pa še dva objekta. Že v zasnovi projekta je bila predvidena širitev sistema daljinskega ogrevanja, da bi v 2. fazi priključili še celotno naselje večstanovanjskih objektov na Cankarjevi in Gubčevi ulici. »Na novo se priključuje trinajst večstanovanjskih objektov s petnajstimi toplotnimi postajami. Z načrtovano naložbo bomo pričeli po zaključku kurilne sezone. Novo omrežje se bo spojilo z obstoječim, ki je že dimenzionirano za večje pretoke, gre dejansko za podaljšanje obstoječega omrežja in dobava dodatnih toplotnih postaj,« pojasnjuje direktor trebanjske Komunale.

Ocenjena vrednost investicije širitve sistema znaša 380.000 evrov. Komunala Trebnje je lani septembra uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobila okoli 121.000 evrov, za 250.000 evrov pa se namerava zadolžiti. A za to potrebuje soglasje vseh štirih občin soustanoviteljic. »Dobili smo ga že od občin Mokronog – Trebelno in Trebnje, danes so se z zadolževanjem strinjali tudi člani odbora za okolje in prostor mirnske občine, zdaj ga morajo potrditi še tamkajšnji svetniki, upam, da ga dobimo tudi od Šentruperta,« je pred dnevi na seji šentrupertskega občinskega sveta povedal Starbek, ki se je zavedal, da lahko naložba pade v vodo. Predlog občine je bil, da občinski svet ne poda soglasja k zadolževanju. »Občina Trebnje izkorišča medobčinsko javno podjetje Komunala Trebnje za svoje lastne potrebe. Vse stroške Komunale, vezane na ta projekt, subvencioniramo ostale občine,« menijo na Občini Šentrupert, kjer imajo tudi nekaj pomislekov glede širitve DOLB. A večina šentrupertskih svetnikov je bila drugačnega mnenja, prepričani so, da je investicija smiselna. Dva sta bila proti, sedem pa jih je glasovalo, da se Komunala v tem letu lahko zadolži.

Starbek je pojasnil, da gre v celoti za investicijo Komunale Trebnje, ki ne bo bremenila občinskih proračunov. Kljub zaostrenim pogojem poslovanja zaradi epidemije je za njimi uspešno leto, saj so imeli lani več kot šest milijonov evrov prihodkov, nekaj manj pa je bilo odhodkov. V podjetju je trenutno 71 zaposlenih, ki so po besedah direktorja v največji meri zaslužni za dobro poslovanje Komunale Trebnje.

R. N.