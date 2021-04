S septembrom plačljiva parkirišča

3.4.2021 | 13:30

Parkirišče pred občinsko stavbo bo po novem plačljivo. (Foto: R. N.)

Trebnje - Tudi Občina Trebnje bo dobila parkomate. Predvidoma od prvega septembra dalje bo parkiranje na javnih parkiriščih v središču Trebnjega plačljivo. Župan Alojzij Kastelic se zaveda, da bodo nekateri nad novim parkirnim režimom nezadovoljni, a ko se bodo navadili, bo drugače. Po njegovem mnenju ta ukrep pomeni preskok naprej v razmišljanju, dojemanju prostora in razvoju mesta.

Občina si že dolgo prizadeva središče Trebnjega, ki je predvsem dopoldne ob delavnikih preplavljeno z avtomobili, razbremeniti mirujočega prometa. Občinski svet je pred dvema letoma za to potrdil odlok o ureditvi mirujočega prometa, na podlagi katerega so zdaj na občini določili, da bodo javna parkirišča ob občinski stavbi in pred pošto na Golievem trgu, na Cankarjevi in Jurčičevi ulici, na Gubčevi cesti ter pri Centru za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje po novem plačljiva. Kot je na zadnji seji občinskega sveta pojasnil Gorazd Koračin z občinske uprave, bo v predhodnem dvoletnem obdobju za eno uro parkiranja od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro treba odšteti 0,70 evra, po izteku tega obdobja pa bo višina parkirnine en evro za prvo uro parkiranja in pol evra za vsako naslednjo uro. Na teh parkiriščih bo mogoč tudi nakup letne, polletne in mesečne dovolilnice. Denar od pobranih parkirnin pa bodo namenili za izboljšanje parkirne infrastrukture po občini.

Svetnik Franci Kepa (SDS) meni, da uvajanje plačevanja parkirnine v centru mesta ni potrebno. »Mislim, da trenutno stanje v Trebnjem, kar se tiče parkiranja, ni pereče. Primerljive občine, kot so denimo Litija in Ivančna Gorica, plačljivega parkiranja še nimajo,« je dejal na zadnji seji občinskega sveta in dodal, da bo njihova stranka glasovala proti. Župan mu je odvrnil, da so v preteklih dveh letih na to temo opravili široko javno razpravo z občani in želja večine je bolj zeleno središče mesta z manj pločevine. »Ne vem, kje ste bili takrat s pripombami in predlogi,« je še pripomnil Kastelic in nadaljeval, da je v središču Trebnjega »izjemno veliko pločevine«, ki bi jo radi umaknili na druga parkirišča. Občani imajo že zdaj možnost, da avtomobile pustijo na območju ob železnici, kjer je imela Komunala Trebnje prej svoje skladiščne prostore, od tam je približno tri minute hoje do občine ali zdravstvenega doma. Tudi v prihodnje bo to parkirišče nedaleč od centra Trebnjega brezplačno, je poudaril župan.

Vinko Ribič (SD) je na zadnji seji predlagal postopno spreminjanje parkirnega režima na javnih parkiriščih, najprej ureditev modre cone, šele nato postavitev parkomata. V razpravi se je oglasil tudi Miha Sever (DROT), menil je, da se parkirnina pri CIK Trebnje, kajti tam je makadamsko parkirišče, zniža na 0,30 evra za eno uro, a njegov predlog ni bil sprejet. Dr. Jože Korbar (SLS) je prepričan, da bo sprememba parkirnega reda prinesla višjo kakovost življenja v središču Trebnjega. »Predlagani sklep pomeni, ali si želimo, da Trebnje napreduje ali ne,« je bil kratek Blaž Ovnik (SLS). Tanja Cesar (DROT) pa se je zavzela, da bi bilo prvih 15 minut parkiranja zastonj, saj se nekateri denimo pri pošti ustavijo samo za kratek čas. A večina svetnikov tega ni podprla, češ da bi nekateri vozniki lahko to izkoriščali tako, da bi popravljali svoj čas prihoda. Izoblikoval pa se je predlog, da se pri pošti in CIK Trebnje zagotovi nekaj parkirnih mest, namenjenih za hitro in kratkočasno ustavljanje.

R. N.