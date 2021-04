Zagorelo v dimniku

3.4.2021 | 18:25

Dan danes na našem območju poteka dokaj mirno. Iz brežiškega regijskega centra za obveščanje so samo sporočili, da je ob 14.06 v naselju Bušeča vas, občina Brežice, zagorelo v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Pirošica in Skopice so požar pogasili.

R. N.