Zapeljal s ceste

4.4.2021 | 08:05

Ob 18.35 je na cesti Boštanj–Planina pri Sevnici občan v Sevnici z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se pri tem poškodoval. Gasilci PGD Sevnica so odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanega voznika in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.