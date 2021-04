Visok poraz Krke v Beogradu

4.4.2021 | 08:10

Foto: Partizan NIS

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 24. krogu lige Aba izgubili s Partizanom s 67:91 (11:16, 33:41, 53:72).

Košarkarji Krke so na gostovanju v Beogradu doživeli petnajsti poraz v ligi Aba in ostajajo med ekipami, ki se bodo do zadnjega borile za pobeg z dna razpredelnice oziroma kvalifikacij za obstanek v elitni regionalni druščini.

Novomeščani imajo do konca rednega dela še štiri tekme, od tega naslednje tri doma - Budućnost, Split, Crvena zvezda ter v zadnjem krogu gostovanje pri FMP. Split in FMP sta so ob Borcu, Ciboni in Zadru njihovi tekmeci v boju za obstanek.

Krka, ki je sicer prvo tekmo s Partizanom decembra dobila s kar 19 točkami prednosti, je bila tokrat povsem brez možnosti za uspeh. Izgubila je vse štiri četrtine, dokončno pa se je od presenečenja poslovila v tretjem delu igre, ki ga je Partizan dobil z 31:20.

Po trinajst točk sta dosegla Roderick Camphor (trojke 3:5) in Jure Škifič (4 skoke), enajst pa sta jih dodala Rok Stipčević (trojke 3:6, 5 podaj) ter Nejc Barič (trojke 3:6, 6 izgubljenih žog).

Dalibor Damjanović, trener Krke: "Tekma me, kar se Partizanove igre tiče, ni presenetila. Pričakoval sem, da bodo igrali z največjo možno energijo, borbeno, čvrsto, na robu prekrška. Poskusil sem pripraviti svoje moštvo na to, a kot se je dalo videti, nam ni šlo. Bili smo prepočasni v napadu, slabo smo izvajali dogovorjene napade, zaradi tega smo imeli tudi veliko preveč izgubljenih žog. Edina dobra stvar je bila, da smo limitirali košarkarje Partizana pri skoki v napadu. Čestitam Partizanu za zasluženo zmago, mi pa moramo pogledati svoje napake, jih do naslednjih tekem v čim večji meri odpraviti in se boriti do samega konca lige."

Aleksandar Matović, trener Partizana: "Odigrali smo borbeno, z veliko teka, imeli smo kontrolo, kakršno smo želeli. V prvem polčasu je Krka držala priključek z osmimi zadetimi trojkami, čeprav smo dokaj dobro igral v obrambi. V drugem polčasu smo prelomili tekmo z nekaj dobrimi obrambami in končali tako, kot je treba."

* Dvorana Ranko Žeravica, brez gledalcev, sodniki: Hadžić, Vovk (oba Hrvaška), Arsenijević (Srbija).

* Partizan: Mika 5 (1:1), Paige 2, Dangubić 9 (5:6), Stefanović 2, Jaramaz 12 (2:2), Perkins 13 (1:2), Janković 11 (3:6), Thomas 17 (5:5), Trifunović 11, Mosley 9 (5:6).

* Krka: Stergar (0:2), Camphor 13 (2:2), Stipčević 11 (2:2), Vrabac 5 (1:2), Barič 11, Kosi (0:2), Škifič 13 (2:2), Lapornik 8 (4:5), Rebec 3, Vučetić 1 (1:2), Milovanović 2.

* Prosti meti: Partizan 22:28, Krka 12:19.

* Met za tri točke: Partizan 7:18 (Trifunović 3, Perkins 2, Jaramaz 2), Krka 11:28 (Camphor 3, Barič 3, Stipčević 3, Škifič, Rebec).

* Osebne napake: Partizan 19, Krka 26.

* Pet osebnih: /.

* Izidi, 24. krog:

- sobota, 3. 4.:

Borac - Zadar 61:65 (16:19, 29:33, 42:52)

Partizan - Krka 91:67 (16:11, 41:33, 72:53)

- nedelja, 3. 4.:

12.00 Budućnost - Mega

19.00 Igokea - Cibona

- ponedeljek, 5. 4.:

18.00 FMP - Mornar

- prestavljeno:

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

* Lestvica:

1. Igokea 22 18 4 1676:1517 40

2. Crvena zvezda 21 18 3 1636:1348 39

3. Mornar 22 17 5 1715:1544 39

4. Budućnost 20 17 3 1581:1423 37

5. Mega 23 14 9 1762:1694 37

6. Cedevita Olimpija 20 16 4 1639:1444 36

7. Partizan 23 10 13 1806:1771 33

8. Borac 24 7 17 1756:1822 31

9. Zadar 23 8 15 1562:1664 31

10. Split 23 8 15 1613:1726 31

11. FMP 22 8 14 1706:1785 30

12. Krka 22 7 15 1459:1588 29

13. Cibona 21 7 14 1473:1578 28

14. Koper Primorska 24 0 24 0:480 0

STA/ B. B.