Prijeli štiri osumljence za umor 77-letnika

4.4.2021 | 08:50

Grosuplje - Ljubljanski policisti so v povezavi s sumljivo smrtjo 77-letnega moškega z območja Grosuplja prijeli štiri osumljence, so za STA povedali na Policijski upravi Ljubljana. Podrobnosti bodo razkrili na novinarski konferenci, ki jo načrtujejo za torek.

Preiskovalna sodnica ljubljanskega okrožnega kazenskega sodišča je za četverico, osumljeno umora moškega, ki je živel v gozdu v Grosuplju, že odredila pripor, so poročale Slovenske novice.

Policisti so bili 19. marca nekaj po 12. uri obveščeni o najdbi hudo poškodovanega 77-letnika. Policisti in reševalci so poskušali poškodovancu nuditi potrebno pomoč na kraju, vendar je moški zaradi hudih poškodb umrl.

STA/B. B.