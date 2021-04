V soboto potrdili 720 okužb z novim koronavirusom

4.4.2021 | 11:50

Ljubljana - V soboto so v Sloveniji ob opravljenih 2797 PCR testih potrdili 720 okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je še nekoliko dvignilo na 1058. V bolnišnicah se zdravi 535 covidnih bolnikov, od tega jih je 124 v enotah intenzivne terapije. Umrlo je sedem covidnih bolnikov, je objavila vlada.

Delež pozitivnih testov je bil v soboto 25,7-odstoten in s tem praktično enak tistemu iz petka. Kot običajno se je število opravljenih testov zmanjšalo v primerjavi s petkom, ko so opravili 4998 PCR testov in potrdili 1296 okužb z novim koronavirusom.

V bolnišnicah so se v soboto zdravili štirje bolniki več kot dan prej, v enotah intenzivne terapije pa eden več. Iz bolnišnic so v petek odpustili 25 bolnikov s covidom-19.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v državi 14.111 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. V Sloveniji je doslej umrlo 4075 covidnih bolnikov.

STA