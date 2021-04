Tatica in tat, stara znanca policije

4.4.2021 | 17:35

Policija je prijela 70-letnico in 53-letnika z območja Kočevja, ki sta v četrtek v Šmartnem v Tuhinju poskusila iz stanovanjske hiše zbežati z ukradeno gotovino. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana je ženska vstopila v stanovanjsko hišo in jo preiskala, pri tem pa so jo zalotile tri stanovalke. Osumljenka je hotela s kraja zbežati skupaj z gotovino, ki jo je našla v hiši, vendar so ji stanovalke med prerivanjem uspele gotovino odvzeti. Osumljenka je zbežala s kraja in prisedla v osebno vozilo, pri katerem jo je čakal moški, ki je med begom tudi grozil oškodovankam, naj se umaknejo. Oba osumljena sta se nato s kraja odpeljala.

Oškodovanka je policistom sporočila tudi registrsko številko vozila, ki so ga policisti kmalu zatem izsledili na območju Trojan. Policisti so 70-letni osumljenki z območja Kočevja in 53-letnemu osumljencu z območja Kočevja odvzeli prostost ter ju v petek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor. Oba je policija že večkrat obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, so zapisali na policiji.

B. B.