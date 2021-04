Hribar drugi na močnem nemškem turnirju

4.4.2021 | 17:45

Peter Hribar (arhiv NTZS)

Šmarješke Toplice - Mladi slovenski namiznoteniški reprezentant Peter Hribar je v petek končal z nastopi na turnirju ChallengerSeries v Ochsenhausnu. Hribar, ki že tretjo sezono igra za drugo ekipo Saarbrückna, je v močni konkurenci osvojil drugo mesto. Boljši od njega je bil le Libanonec Dauud Cheiab.

»Na turnirju je lahko nastopilo le osem igralcev, tako da je bil zelo kakovosten. Sistem tekmovanja je bil podoben, kot je slovenski Top 8, s tem, da so se najboljši štirje uvrstili v končnico, kjer sta se igrala polfinalne in finale. Vsekakor je bilo to za nas dobrodošlo, kajti v letošnji sezoni je prvenstvo v drugi nemški ligi odpovedano, tako da še nisem v tekmovalnem ritmu. Tudi zato sem bil toliko bolj zadovoljen s svojimi igrami, čeprav sem v finalu izgubil proti Dauudu Cheaibu, ki je bil tokrat boljši od mene, se bom pa maja najverjetneje spet udeležil tega turnirja,« je po osvojenem drugem mestu povedal Hribar, ki je predlani z Darkom Jorgičem osvojil naslov evropskega prvaka v dvojicah do 21 let v Gondomarju na Portugalskem.

V rednem delu turnirja, ki je imel tudi denarne nagrade, dvoboji pa so bili v neposrednem prenosu na spletnih straneh športnih stav, je Hribar petkrat zmagal, dvakrat je ostal praznih rok, kar je bilo dovolj za drugo mesto. Prav tako s petimi zmagami in dvema porazoma je bil na tretjem mestu Čeh Jiri Martinko, s katerim se je pomeril tudi v polfinalu. Brez izgubljenega niza se je zmage veselil Hribar, ki je v finalu moral priznati premoč izkušenega, 36-letnega Cheaiba. Ker je prihodnji teden odpovedano tudi posamično državno prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu, bo Hribar v tem mesecu v Laškem treniral s člani britanske paranamiznoteniške reprezentance.

B. B.