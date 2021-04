Gorela hiša v Mavrelenu

4.4.2021 | 18:05

Ilustrativna fotografija

Ob 13.22 je v Mavrlenu, občina Črnomelj, gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj in Mavrlen so pogasili požar, ki je uničil ostrešje, premetali požarišče ter opravili pregled z termovizijsko kamero. Dežurni delavec Elektra Ljubljana je odklopil elektriko. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok požara in višino škode.

Ob 10.50 je v naselju Čelovnik, občina Sevnica, prišlo do onesnaženja manjšega vodnega zajetja z gnojnico. Obveščene so bile pristojne službe.

