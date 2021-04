Veliki ponedeljek tokrat brez obiskovanja sorodnikov

5.4.2021 | 07:45

Ilustrativna slika (foto: L. M.)

V Metliki sicer na velikonočno ponedeljek 'zavirajo kolo'. Letos, že drugič zapored, temu ne bo tako ... (foto: arhiv)

Na današnji veliki ponedeljek se bodo kristjani spomnili prikazovanja vstalega Jezusa njegovima učencema. Značilno za ta dan je, da se verniki odpravijo k sorodnikom ali prijateljem, katerim naj bi sporočili veselo novico o Jezusovem vstajenju. Zaradi epidemije covida-19 pa škofje letos obiske, t.i. Emavs, odsvetujejo.

Po navajanju Svetega pisma sta med osebami, ki se jim je Jezus prikazal in jim z znamenji dokazal svojo istovetnost, tudi učenca, ki sta ga na poti v mesto Emavs prepoznala po lomljenju kruha in novico sporočila tudi drugim.

Na velikonočni ponedeljek želijo kristjani utrditi vero v vstalega Jezusa tako, da novico o vstajenju delijo s prijatelji in se veselijo skupaj z njimi. Zaradi epidemije lahko tradicionalne obiske na ta dan nadomestimo s telefonskim klicem ali prazničnim sporočilom, predlagajo v Katoliški cerkvi.

Na veliki ponedeljek, ki je tako kot v številnih drugih evropskih državah dela prost dan, so v skladu z ljudsko dediščino na vrsti igre s pirhi, kot sta sekanje in trkanje pirhov. A tudi to bo moralo tokrat zaradi epidemije odpasti.

STA; M.K.