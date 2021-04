Prazniki minevajo mirno

5.4.2021 | 08:00

Foto: PGD Skopice

Razen popoldanskega požara na Mavrlenu je nedelja minila dokaj mirno. Dežurne službe so tako pozno popoldne imele opravka le še z enim požarom v naravi. Ob 18.57 je namreč ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na okoli 500 kvadratnih metrov.

Pričujoči fotografiji pa sta s sobotnega posredovanja v Bušeči vasi, kjer so gasilci sanirali dimniški požar.

M. K.