Začenja se preventivna akcija #VarnoZMotorjem

5.4.2021 | 14:00

V Mirni Peči na velikonočni ponedeljek sicer pripravljajo blagoslov motorjev in motoristov. Letos seveda ne ... (foto: arhiv)

Začenja se nacionalna preventivna akcija za večjo varnost motoristov #VarnoZMotorjem, ki bo trajala do nedelje. Policija bo v času akcije izvajala poostren nadzor, predvsem na cestah, ki jih pogosto uporabljajo motoristi. Izvedla pa bo tudi najmanj en nadzor nad vozniki motorjev, so sporočili z agencije za varnost prometa.

Po vsej Sloveniji bodo v sklopu akcije preko občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu razdelili brošure šestih motorističnih zapovedi. Agencija za varnost prometa bo v torek za voznike motorjev izvedla tudi spletno predavanje. Na njem bodo spregovorili strokovnjaki s področja preiskav prometnih nesreč, cestne infrastrukture in varne vožnje motorja, so na agenciji zapisali v sporočilu za javnost.

Policija je sicer v letu 2020 pri voznikih enoslednih motornih vozil ugotovila 7797 kršitev cestnoprometnih predpisov, leto pred tem pa 7138, kar kaže, da je število kršitev naraslo kljub temu, da je bilo zaradi epidemije manj prometa.

Lani sta se na slovenskih cestah pripetili 902 prometni nesreči z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil. Glavna vzroka za prometne nesreče sta neprilagojena hitrost in nepravilna stran oziroma smer vožnje. Iz teh dveh razlogov je v zadnjih petih letih umrlo 82 odstotkov vseh umrlih v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili motoristi ali mopedisti, oziroma 78 oseb.

Agencija za varnost prometa in policija ob tem v sporočilu za javnost opozarjata, naj motoristi spoštujejo cestnoprometne predpise in razmere na cesti ter se zavedajo, da za obvladovanje motorja potrebujejo veliko več psihofizične kondicije in spretnosti kot za vožnjo osebnega vozila.

STA; M. K.