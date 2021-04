Ogenj uničil kozolec in avto

5.4.2021 | 18:10

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Ob 15. uri je na Rašici, občina Velike Lašče, zagorel kozolec. Požar se je razširil še na 150 kvadratnih metrov travne površine s podrastjo ter osebno vozilo, ki je bilo parkirano pod kozolcem. Posredovali so gasilci PGD Rašica in Velike Lašče, ki so požar omejili in pogasili. Kozolec in vozilo je ogenj uničil.

Ob 14.00 je v naselju Dvoru, občina Žužemberk, v kurilnici stanovanjske hiše zaradi nepravilno odloženega toplega pepela začelo tleti. Gasilci PGD Dvor so pogasili tleče predmete, iznesli plinsko bombo in ožgane predmete ter prezračili prostore.

Ob 10.18 so v naselju Mavrlen, občina Črnomelj, po včerajšnjem požaru ostrešja gasilci PGD Črnomelj z avtolestvijo pomagali prekriti okoli 140 kvadratnih metrov ostrešja s PVC folijo.

M. K.