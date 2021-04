Posavci v boj proti tujerodnim rastlinskim vrstam - z vodno paro, ne s herbicidi

6.4.2021 | 08:50

Rudbekija

Japonski dresnik

Octovec

Orjaška zlata rozga

Krško/Brežice - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je potrdila partnerski projekt Tujerodne rastline - nevarne in škodljive, katerega nosilni partner je Komunala Brežice. Za ta skoraj 200.000 evrov vreden projekt bo omenjeni sklad prispeval nekaj manj kot 150.000 evrov evropske podpore.

Po podatkih Regionalne razvojne agencije Posavje bodo s podvigom, ki so ga krajše poimenovali Tujerodke, inovativno poskrbeli za zatiranje invazivnih tujerodnih rastlin v Posavju, ki se po bioloških lastnostih razlikujejo od avtohtonih, zanje značilna pa sta hitra rast in intenzivno razmnoževanje.

Partnerji bodo sicer poskrbeli za analizo zastopanosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v Posavju, za načrt zatiranja in njihovega odstranjevanja ter tudi za zatiranje. To nameravajo opraviti z ekološkim posegom oz. z vodno paro in brez uporabe herbicidov, so dodali.

Z namenom boljšega varovanja narave bodo o pravilnem ravnanju s škodljivimi snovmi osveščali otroke in odrasle, za delo na terenu pa uporabljali avtomobil s predelanim motorjem, ki ga bo poganjalo biološko gorivo, izdelano iz odpadnega jedilnega olja. Projekt bo omogočil tudi novo delovno mesto.

Z izvedbo projektnih dejavnosti bo prispeval k uresničitvi ciljev, zastavljenih v strategiji lokalnega razvoja na območju posavske lokalne akcijske skupine med letoma 2014 in 2020, njegovi kazalniki in izidi pa so skladni tudi s programom razvoja podeželja med navedenima letoma, je še sporočila Regionalna razvojna agencija Posavje iz Krškega, ki je tudi vodilni partner posavske lokalne akcijske skupine.

Projektna partnerja Komunale Brežice sta Komunala Sevnica in brežiški Posavski muzej. Projekt nameravajo končati do konca junija prihodnje leto.

STA; M. K.