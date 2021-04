Ogenj na strehi in voda v kleti

6.4.2021 | 07:00

Včeraj ob 17.47 uri so v naselju Brezovica pri Metliki, občina Metlika, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Suhor so pogasili požar, očistili dimnik, prezračili prostore, pregledali okolico dimnika s termovizijsko kamero in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

V kurilnici počila cev

Ob 19.49 je na Novomeški cesti v Straži zaradi počene cevi prišlo do izliva vode v kurilnici stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev je lastnik zaprl vodovodni ventil. Gasilci PGD Dolenja Straža so s sesalcem posesali odvečno vodo iz prostorov stanovanja.

M. K.