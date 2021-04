Ob sneženju na cesto le z ustrezno opremo in če je nujno; fotografije z naših cest

6.4.2021 | 07:25

15. marec je že mimo, a je v zimskih razmerah, ne glede na datum, na vozilih obvezna zimska oprema. (foto: arhiv; PU NM)

Vahta

Novo mesto

Dragatuš

Gače

Boštanj

Karteljevo

Dobova

Livold

Danes zjutraj in dopoldne bodo vremenske razmere po državi povsem zimske, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Na prometno-informacijskem centru ob napovedanem sneženju voznike pozivajo k večji previdnosti na cestah in opozarjajo, da morajo biti vozila ustrezno opremljena, vozniki pa naj se na pot odpravijo le, če bo to nujno.

Veter bo predvsem na prehodu med Notranjsko in Primorsko zjutraj in dopoldne prenašal sneg in gradil zamete. Po nižinah bo predvidoma zapadlo od pet do 15 centimetrov snega, ponekod na Notranjskem in Kočevskem do okoli 25 centimetrov, na severovzhodu do okoli pet centimetrov, opozarja Arso.

Kako je trenutno v nekaterih naših krajih, lahko preverite na fotografijah s spletnih kamer prometno informacijskega centra.

Kljub temu da je 15. marec že mimo, pa je v zimskih razmerah, ne glede na datum, na vozilih obvezna zimska oprema, je zapisano na spletni strani prometno-informacijskega centra.

Voznike tako pozivajo, da naj se na pot odpravijo le, če bo to nujno in z ustrezno zimsko opremo. Pred potjo je potrebno vozilo očistiti in se pozanimati o stanju na cestah, hitrost vožnje ter varnostno razdaljo pa je treba prilagoditi vremenskim razmeram. Obenem opozarjajo voznike, naj ne prehitevajo plužnih skupin.

Še naprej bo hladno, so pojasnili na Arsu. Kljub vremenski napovedi pa pozebe danes še ne pričakujejo.

Razmere ob 7.30 uri:



Večji del države so zajele padavine, ki so zjutraj ponekod začele prehajati v sneg. Sneženje je sprva zajelo predvsem vzhodni del države in višje ležeče predele Gorenjske, dež počasi prehaja v sneg tudi po drugih delih države. Težav kljub napovedim za zdaj še ni, je pa več sneženja pričakovati v prihodnjih urah.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je ob 7. uri močno snežilo v Slovenj Gradcu in Ratečah, prav tako je snežilo v Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Cerkljah ob Krki ter na denimo na Lisci. V Lescah in Črnomlju so padala ledena zrna, v Ljubljani pa dež s snegom. Rahlo je snežilo tudi na Kredarici.

V prihodnjih urah je po napovedih pričakovati, da bo začelo snežiti tudi drugod po državi. Kot opozarjajo na Arsu, bo veter na prehodu med Notranjsko in Primorsko prenašal sneg in gradil zamete. Razmere bodo po napovedih danes zjutraj in dopoldne marsikje povsem zimske.

Popoldne padavin ne pričakujejo več, razen mogoče kakšno ploho, ki pa je lahko tudi snežna.

Razmere na slovenskih cestah ob 7. uri

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na Mariborski vzhodni obvoznici pred Vodolami proti Ljubljani prometna nesreča ovira promet. Zastoj nastaja na cesti Dravograd-Vič.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal šest kilometrov dolg zastoj tovornih vozil.

Sneženje je za enkrat zajelo vzhodni del države ter višje ležeče predel Gorenjske. V osrednji Sloveniji, na Notranjskem in na Primorskem pa večinoma dežuje.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje, Dobovec in Obrežje.

Do 16. aprila po Sloveniji ob nedeljah in dela prostih dneh veljajo dodatne izjeme glede omejitve prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Zaradi prenove priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta bo promet med razcepom Zadobrova in Bizovikom potekal po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana vzhod, z Zaloške ceste proti Zadobrovi.

Zaradi obnove predora Golovec promet poteka skozi eno predorsko cev dvosmerno. V obe smeri je prepovedan promet za vsa vozila, ki imajo skupno dovoljeno maso nad tremi tonami in pol.

Podatki o trajnejših zaporah cest so na voljo tu.

