Župančičevo sprehajališče v celoti razsvetljeno vse do Foersterjeve ulice

6.4.2021 | 18:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Zaradi ugodnih razmer do konca marca se je prejšnji teden predčasno zaključila tudi tretja etapa ureditve razsvetljave Župančičevega sprehajališča, sporočajo iz Mestne občine Novo mesto. V tretjem sklopu so urejali osvetlitev odseka med zaključkom Župančičevega sprehajališča in trgovskim centrom Rialto.

Dela, ki bi sicer morala potekati do sredine aprila, so tako predčasno zaključena tudi na odseku na Foersterjevi ulici. ''Tako bo v teh dneh sprehod, tek ali kolesarjenje po Župančičevem sprehajališču primeren tudi v pozno popoldanskih urah, predvsem pa bo pot bolj pregledna in varna za vse mimoidoče,'' še sporočajo z občine.

Mi pa dodajamo - le tale spomladanski sneg se bo moral prej posloviti s poti ...

M. K.