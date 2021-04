Vreme: Pri nas bo snežilo do sredine popoldneva

6.4.2021 | 09:50

Dopoldne bo oblačno s sneženjem, ki bo na severu že hitro ponehalo, ob morju bo deževalo. Padavine se bodo umikale proti jugu, kjer bo sneženje ponehalo sredi popoldneva. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne se bodo oblaki trgali, nastalo bo še nekaj snežnih ploh, burja bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo kratkotrajne, predvsem snežne plohe. Popoldne bo prehodno zapihal severozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do okoli -12, ob morju okoli -1, najvišje dnevne od 4 do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zjutraj in dopoldne bodo marsikje razmere povsem zimske. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo veter prenašal sneg in gradil zamete.

Obeti: V četrtek bo večinoma sončno vreme, v petek pa se bo nekoliko pooblačilo, pihati bo začel jugozahodnik. Oba dneva bo zjutraj zelo hladno, zato bo verjetna pozeba.

Vremenska slika: Preko naših krajev se pomika izrazita hladna fronta, nad severnim Sredozemljem je nastal plitev ciklon. S severnim vetrom je k nam začel pritekati zelo hladen zrak.

STA; M. K.