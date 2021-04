Z dvema promiloma alkohola v kamnito ograjo; na Mavrlenu zagorelo ob čiščenju dimnika?

6.4.2021 | 11:00

Trebanjski policisti so bili v petek nekaj po 9. uri obveščeni o prometni nesreči v Dobrniču. Opravili so ogled in ugotovili, da je 49-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v kamnito ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola (2,1 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nasedel na sredini krožišča in odklonil preizkus alkoholiziranosti

V soboto okoli 18.30 se je zgodila prometna nesreča v krožišču v Sevnici. Povzročil jo je 38-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom ter zapeljal s ceste na otok v sredini krožišča. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, ki ga je odklonil, odklonil je tudi odrejen strokovni pregled. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kljub prepovedi nadaljeval vožnjo

Policisti PP Novo mesto so v noči na ponedeljek v Družinski vasi ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vijugal po vozišču, in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 36-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kršitelj prepovedi ni upošteval, saj so ga ponovno ustavili, zato so mu avtomobil zasegli in o kršitvah seznanili sodišče. Prav tako mu bodo izdali plačilni nalog zaradi kršitev določil Zakona o nalezljivih boleznih.

Novomeški policisti prijeli tatove in vlomilce

Policisti PP Novo mesto so bili v petek dopoldne obveščeni, da naj bi na parkirnem prostoru tržnice v Novem mestu neznanci iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradli večje število prehrambenih izdelkov, namenjenih prodaji. Ugotovili so, da so osumljenci po tatvini pobegnili z osebnim avtomobilom in peljali z veliko hitrostjo po napačni smeri v enosmerni ulici. Na podlagi opisa vozila so storilce izsledili na območju Stranske vasi. 36-letni voznik se je poskušal izogniti kontroli, vendar so ga policisti uspeli ustaviti. Zasegli so jim ukradene predmete, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper 36-letnega osumljenca, 30-letno in 17-letno osumljenko na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V noči na nedeljo so bili policisti obveščeni, da naj bi neznanci po vsej verjetnosti poskušali vlomiti v skladiščne prostore prodajalne v Bršljinu. Na kraju so izsledili in prijeli 22-letnega in 18-letnega osumljenca, ki sta z naviranjem ključavnice vlamljala v objekt. Pri sebi sta imela tudi več predmetov, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivega dejanja. Ugotovili so, da sta storilca pred tem vlomila v objekt na Župančičevem sprehajališču in ukradla več steklenic z alkoholno pijačo, reflektor in vrv. Ukradene predmete so jima zasegli in o vlomu in tatvini obvestili oškodovanca ter mu vrnili ukradene predmete. Osumljenca bodo kazenske ovadili.

Prijeli tatove drv

Policisti PP Krško so v ponedeljek v gozdu pri naselju Kalce Naklo izsledili in prijeli 43-letnega, 22-letnega in 17-letnega osumljenca. Storilci so iz gozda poskušali odpeljati okoli 3,5 m3 drv. Drva so zasegli, o tatvini seznanili oškodovanca in zoper osumljence na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Kradli tudi kolesa, gorivo, orodje ...

Na Šegovi ulici v Novem mestu je nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in odpeljal kolo Specialized Talmac SL4 Comp.

Na delovišču v Krški vasi jev nedeljo nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 150 litrov goriva.

Med 1. 4. in 5. 4. je v Beli Cerkvi nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel kosilnico in motorno žago. Škode je za okoli 700 evrov.

V noči naponedeljek je na Belokranjski cesti v Črnomlju neznanec vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 200 evrov.

Med prazniki spet več nezakonitih migrantov

Policisti so na območju Dobrave ob Krki (PP Krško) izsledili in prijeli šest državljanov Bangladeša, pri Podbočju (PP Krško) pet državljanov Bangladeša, v Brežicah dva državljana Irana in državljana Afganistana in v Prilipah (PP Brežice) šest državljanov Bangladeša. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak na podvozju priklopnega vozila odkrili državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Požar ob čiščenju dimnika?

O požaru stanovanjske hiše v kraju Mavrlen so bili črnomaljski policisti obveščeni v nedeljo v popoldanskih urah. V požaru, ki so ga gasilci omejili in pogasili, je zgorelo podstrešje stanovanjske hiše, nastalo je za okoli 25.000 evrov premoženjske škode. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi do požara prišlo pri čiščenju dimnika, okoliščine pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

M. K.