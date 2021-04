Kaj je prinesel velikonočni ponedeljek? Zadnji podatki o številu okuženih

6.4.2021 | 12:00

Bolnišnice se spet polnijo ... (foto: Bobo)

V Sloveniji so včeraj potrdili 273 primerov okužbe s sars-cov-2, a je bilo na velikonočni ponedeljek tudi pričakovati precej manjši "izkupiček."

Za nami je praznični ponedeljek, ki z vidika analize dolgoročnega trenda ne bo igral pomembne vloge, njegov edini učinek bo kratkoročen, teden dni trajajoče znižanje sedemdnevnega povprečja novih primerov okužbe s sars-cov-2 v Sloveniji. Zato ga tudi ni smiselno primerjati s preteklimi ponedeljki, morda kvečjemu z zadnjo nedeljo, a nam zaradi praznikov celoten konec tedna o epidemiološki sliki ne pove ravno veliko.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da so včeraj opravili 1879 PCR testov in torej potrdili 273 primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil tako 14,5-odstoten. V nedeljo, ko so potrdili 283 okužb, je bil ta nekoliko višji, in sicer je bilo pozitivnih 18,4 odstotka testov.

Število aktivnih primerov okužbe se je po podatkih sledilnika znižalo na 13.395, pod 1000 pa je znova padlo sedemdnevno povprečje dnevno potrjenih okužb, a bo že naslednji ponedeljek znova sledila "korekcija."

Še naprej se polnijo tudi slovenske bolnišnice, iz katerih pa so v prazničnih dneh odpustili kaj malo covidnih bolnikov. Tako se je število hospitaliziranih v zadnjih 24 urah s 557 povišalo na 573. Intenzivno terapijo potrebuje 133 bolnikov, sedem več kot včeraj zjutraj. Na žalost je sedem okuženih bolnikov umrlo.

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes tako kot včeraj 30 covidnih bolnikov (dva so sprejeli in dva odpustili), v Splošni bolnišnici Brežice pa skrbijo za sedem bolnikov z novo koronavirusno boleznijo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Ribnica 7, Kočevje in Črnomelj 3, Dolenjske Toplice 2.

Posavje: Sevnica 3, Krško in Radeče 1.

M. K.