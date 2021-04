Župan Šentruperta odstopil; nič o razlogih, le o uspehih ...

6.4.2021 | 13:00

Andrej Martin Kostelec (foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Šentrupert - Vse od četrtka do današnjega popoldneva smo iz Šentruperta čakali uradno potrditev odstopa župana Andreja Martina Kostelca.

Kot smo poročali, je župan odstop napovedal ob eni zadnjih točk sredine večerne seje občinskih svetnikov. Po naših informacijah je bila razprava, ki naj bi bila povod odstopa, vse prej kot mirna, čeprav današnje uradno sporočilo (v nadaljevanju ga navajamo v celoti) tega ne nakazuje. Takole namreč sporočajo:

''Župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec je ob koncu 17. redne seje občinskega sveta minulo sredo pod točko razno prebral odstopno izjavo.

Odstopno izjavo, ki je bila naslovljena na občinski svet, nadzorni odbor in občinsko upravo, je tudi oddal v občinski arhiv.

'Zaradi ugodnejše finančne situacije kot ob začetku mojega mandata se bo občina lahko v prihodnje razvijala hitreje in bolje ter v korist večine občinov, kar me zelo veseli. Vsem medijem se zahvaljujem za dosedanje korektno sodelovanje in za razumno čakanje na potrditev informacije po koncu velikonočnih praznikov,' pravi Andrej Martin Kostelec.''

V Šentrupertu tako sledijo priprave na nadomestne volitve za župana, kakšna bo časovnica, pa tudi o ostalih vprašanjih, ki še ostajajo odprta, pa bomo poročali v prihodnjih dneh.

M. K.

Zvočni zapisi Andrej Martin Kostelec ob odstopni izjavi Andrej Martin Kostelec ob odstopni izjavi