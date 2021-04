Prevrnil se je kombi z otroki

6.4.2021 | 18:30

Ilustrativna fotografija (arhiv)

Zjutraj in dopoldne je bilo med sneženjem na slovenskih cestah kar nekaj zdrsov in prometnih nesreč, dve sta se zgodili tudi na kočevsko-ribniškem koncu.

Ob 7.30 uri se je na regionalni cesti Kočevje–Ribnica v bližini naselja Nove Ložine, občina Kočevje, prevrnilo kombinirano vozilo z otroki. Gasilci PGD Kočevje so na kraju ugotovili, da so vsi udeleženci že varno iz vozila. Premestili so jih v mimoidoči avtobus. En otrok je bil v nesreči poškodovan in so ga odpeljali v ZD, ostale pa prav tako na preventivni pregled. Zavarovali so kraj dogodka ter usmerjali promet do prihoda policistov.

Ob 12.58 pa je na regionalni cesti Turjak–Ribnica v bližini Dolenjih Podpoljan, občina Ribnica, osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu ter vozilo potegnili nazaj na cestišče. Reševalci NMP Ribnica so pregledali dve osebi, ki pa nista bili poškodovani.

Drugod v naši regiji prometnih nesreč zaradi snega ni bilo, zato pa kar nekaj snegoloma.

Snegolom na Dolenjskem in v Beli krajini

Ob 10.57 je v ulici Kurirska steza v Črnomlju zaradi teže snega drevo ogrožalo objekt osnovne šole. Gasilci PGD Črnomelj so obžagali veje drevesa ter nevarnost odstranili. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni delavec elektro podjetja.

Ob 11.02 je na Zaloški cesti v Novem mestu drevo oviralo promet. Za odstranitev je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

Ob 11.15 je v bližini naselja Dolenji Maharovec, občina Šentjernej, drevo padlo na cestišče. Dežurni delavec cestnega podjetja ga je razžagal in odstranil.

Ob 11.17 je na cesti Soteska-Dvor, občina Dolenjske Toplice, podrto drevo oviralo promet. Drevo je odstranil dežurni delavec cestnega podjetja.

Ob 11.59 je pri naselju Hudo, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Oviro je odstranil odstranil dežurni delavec cestnega podjetja.

Snegolom v Posavju

Ob 10.11 se je na regionalno cesto pri Jesenicah na Dolenjskem, občina Brežice, podrlo drevo. Posredoval je dežurni delavec CGP, ki je drevo razžagal in ga odstranil.

Ob 10.18 se je na lokalno cesto pri Velikem Kamnu, občina Krško, podrlo drevo. Posredovali so dežurni delavci Kostaka Krško.

Ob 11.13 se je na lokalno cesto pri Globokem, občina Brežice, podrlo drevo, odstranili so ga dežurni pri komunalnem podjetju, enako kot ob 11.30, ko se je drevo podrlo na lokalno cesto pri Curnovcu.

Ob 11.59 se je na lokalno cesto pri Artu, občina Sevnica, podrlo drevo. Tudi tam so posredovali dežurni pri komunalnem podjetju.

M. K.