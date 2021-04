FOTO: Zima spet gospodari

7.4.2021 | 09:20

Breskev in cvet in sneg (Foto: M. L.)

Murva - kot da kliče goro, naj prevzame nase ves hlad teh dni. (Foto: M. L.)

Neki gaber 6. aprila 2021. (Foto: M. L.)

Gabrje - O božiču za steno, o veliki noči za pečjo, pravi pregovor. Ali je bilo lani za božič tako toplo, da so se ljudje greli za steno hramov in hiš, smo že malce pozabili. O veliki noči tokrat pa nas vreme sili za peč. Ne ravno za veliko noč, a komaj dober dan po tem prazniku je zapadel sneg, ki ga je aprilski severni veter nosil čez plan kot da je piš decembrski ali januarski.

Gospodarske škode v kmetijstvu zaradi take ohladitve še ne seštevajo, upati je, da je ne bo ali da bo vsaj kar najmanjša, čeprav se v trenutni vremenski napovedi sonce še precej skriva pred hladom, vedremu vremenu pa kratke ure odmerjala napovedana dež in tudi sneg.

V napovedih vremena za prihodnje dni in tedna se srečujejo najsodobnejši računalniški modeli in stara modrost, rojena iz stoletnih opazovanj narave. Ta modrost pozna v tem spomladanskem času tri vrste snega: osobenjski gnoj, kukavičnik in babji brezjopnik.

Kateri sneg je zapadel danes, ne vemo, a sneg je, prvi, in očitno ne zadnji v tem tednu.

