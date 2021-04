Tovornjak ob cesti raztresel koruzo

7.4.2021 | 07:00

Na Cesti krških žrtev v Krškem je zagorelo osebno vozilo. (simbolna slika; foto: arhiv; D. R.)

Sinoči ob 19.48 uri je na cesti Metlika-Novo mesto pri naselju Dole, občina Metlika, tovorno vozilo s prikolico zapeljalo s cestišča, se prevrnilo na bok in pri tem se je raztresel tovor - koruza. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine, razsvetljevali kraj nesreče in pomagali policiji ter delavcem cestnega podjetja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so voznika na kraju oskrbeli in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. V času odstranjevanja posledic nesreče je bil promet urejen izmenično enosmerno.

Na Cesti krških žrtev zagorel avto

Ob 18.09 je na Cesti krških žrtev v Krškem zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar pogasili, odklopili akumulator in očistili vozišče.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča, da bo danes motena dobava vode med 8. in 14. uro na območju naselij Kapele, Rakovec, Slogonsko, Vrhje in del Župelevca - zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOLES SOTESKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.