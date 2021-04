Tudi v Beli krajini najhladnejše aprilsko jutro zadnjih desetletij

7.4.2021 | 09:30

Foto: arhiv

Današnje jutro je bilo ponekod najhladnejše v tej zimi, marsikje pa najhladnejše aprilsko jutro zadnjih 70, verjetno pa več kot 100 let, so sporočili z Arsa. Najnižjo temperaturo so izmerili v Novi vasi na Blokah, minus 20,6 stopinje, kar je nov uradni slovenski rekord za april. Prejšnji s te lokacije je minus 18 stopinj, izmerjen 4. aprila 1970.

Na vseh merilnih mestih po državi so danes zjutraj izmerili temperature pod ničlo, le v Kopru ne, tam je bila najnižja temperatura 1,3 stopinje Celzija, kažejo podatki, ki jih je Agencija RS za okolje (Arso) sporočila prek Twitterja.

Sicer pa je bilo najhladneje še v Babnem Polju, kjer so davi namerili minus 19,8 stopinje Celzija, prejšnji rekord je znašal minus 19 stopinj in so ga izmerili prav tako 4. aprila 1970. V Zadlogu so davi namerili minus 19,5 stopinje.

Rekordno mrzlo je bilo tudi po številnih zasneženih nižinskih krajih južnega dela Slovenije. V Iskrbi pri Kočevju so namerili minus 14,6 stopinje, v Marinči vasi minus 13,1 stopinje, v Kočevju minus 13 stopinj, prejšnji aprilski rekord je bil tam minus 10,5 stopinje, izmerjen 14. aprila 1986.

Na lokaciji Dobliče pri Črnomlju so davi namerili minus 11,6 stopinje, prej je bil aprilski rekord minus 5,5 stopinje, v Črnomlju pa minus 7,1 stopinje v letih 1955 in 1956, kažejo podatki Arsa.

V Ljubljani je temperaturni rekord preprečila megla oz. nizka oblačnost v drugem delu noči, vseeno pa je z izmerjeno temperaturo minus 4,4 stopinje Celzija to bilo najhladnejše aprilsko jutro po letu 1956. Takrat so izmerili minus 5,3 stopinje v mnogo manj pozidani okolici, so navedli na Arsu.

Po doslej zbranih in preverjenih podatkih je bilo v Postojni, Novi vasi na Blokah in Babnem Polju današnje jutro tudi najhladnejše v zimski sezoni 2020/21. "Doslej se nikoli ni zgodilo, da bi bila najnižja temperatura zimske sezone izmerjena aprila, celo marca je to zelo redko," so ob tem navedli na Arsu.

Zaradi nizkih temperatur v tem času je pozebi izpostavljeno predvsem sadno drevje po vsej državi. Škoda bo sicer znana nekoliko kasneje in je odvisna od več dejavnikov, med drugim vrste sadnega drevja, vitalnosti dreves in lege sadovnjakov. Po napovedih meteorologov bo mrzlo tudi v četrtek zjutraj, ko je prav tako v večjem delu Slovenije še velika nevarnost jutranje pozebe.

STA; M. K.