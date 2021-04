Cvetko končal avstrijsko prvenstvo z zmago

7.4.2021 | 10:30

Tilen Cvetko (arhiv NTZS)

Medtem ko je v Sloveniji ekipno državno prvenstvo prekinjeno, prestavljeno pa je tudi državno prvenstvo za posameznike in dvojice, ki bi moralo biti tega konec tedna v Mengšu, so v Avstriji končali s prvenstvom v svoji 1. B ligi. V zadnjem krogu je St. Urban 1, za katerega igra Tilen Cvetko, premagal ekipo Muki Bensee s 4:2. Z dvema posamičnima zmagama se je izkazal tudi mladi slovenski reprezentant.

Cvetko je s 3:2 premagal Christiana Wolfa in s 3:0 Jonasa Prombergerja, St. Urban pa si je z zmago proti neposrednemu konkurentu zagotovil končno četrto mesto. Še mesto bolje je sezono med posamezniki sezono končal 21-letnik z Mute, ki drugo sezono igra v Avstriji. Lani je bil z ekipo SG Übelbach/Don Bosco 1 pred prekinitvijo prvenstva na prvem mestu, pred tem pa je bil državni prvak s Krko.

»S četrtim mestom smo si tudi v prihodnji sezoni zagotovili igranje v avstrijski 1B. ligi, kajti v ligo za prvaka je napredovala le ena ekipa, mi pa smo svoj osnovni cilj dosegli. Sam sem s svojimi igrami zadovoljen, seveda pa bi si želel sezono zaključiti še s kakšno zmago več. Mislim, da sem pokazal konstantno igro čez celotno sezono, kar priča tudi podatek, da sem tretji najučinkovitejši posameznik v naši ligi. Vesel sem, da sem uspel odigrati dokaj solidno tudi v mesecu novembru in decembru, ko zaradi lockdowna skoraj nisem imel možnosti trenirati,« je svoje igre v letošnji sezoni ocenil Cvetko.

»Mislim, da sem v teh dveh sezonah, še zlasti v letošnji, pridobil veliko novih izkušenj, ki mi bodo pomagale v prihodnosti. Tudi v prihodnji sezoni bom igral za St. Urban, naš cilj pa bo izboljšati letošnji rezultat in se boriti za napredovanje v zgornjo polovico lige,« je svoje načrte v novi sezoni razkril študent tretjega letnika psihologije na ljubljanski Filozofski fakulteti. Seveda pa tudi letošnja zanj še ni končana, žal pa se v tem trenutku ne ve, kdaj bo prestavljeno državno prvenstvo za posameznike in dvojice in kako bo z mednarodnimi turnirji.

»Odpovedano je bilo člansko državno prvenstvo, za katero še ni določen nov datum. Tako da za zdaj do konca sezone praktično nimam predvidenega nobenega tekmovanja. Lahko zgolj upam, da se bo situacija z virusom izboljšala in bomo lahko imeli naslednjo sezono že malo bolj normalno namiznoteniško sezono. Do takrat pa mi ne preostane drugega, kot da skušam opraviti čim več treningov,« je, vsaj za zdaj, v negotovosti obetavni slovenski reprezentant, ki za namiznoteniško mizo zagotovo še ni rekel svoje zadnje besede.

M. K.