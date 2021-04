Umrl je Peter Badovinac starejši

7.4.2021 | 10:05

Peter Badovinac z enim od priznanj strokovnih srečanj gostincev (foto: arhiv)

Na velikonočni ponedeljek je svojo življenjsko pot sklenil Peter Badovinac starejši, znani gostilničar z Jugorja pri Metliki. Gostilna Badovinac je bila daleč naokoli poznana po Petrovi gostoljubnosti in njegovem karampampuliju, bila pa je tudi vstopna točka na tako imenovano Svobodno belokranjsko ozemlje, ob njej skrbijo za t.i. Tofove brajde. Peter je bil zagnani ambasador Bele krajine, ali kot so zapisali v Klubu metliške črnine, katerega aktivni član in podpornik je bil:

»V mislih in spominih ga bomo ohranili kot uglajenega, vedno urejenega, strokovnega, profesionalnega in informiranega gostinca, natakarske drže, ki postaja že redkost, prešernega nasmeha in polnega hudomušnih izjav. Gostoljubni Peter, že tretji v generaciji Petrov Badovincev, je svoje poslanstvo našel in širil v domači gostilni na Jugorju, kjer je bil zadnja leta tudi carinik ob prihodu na Svobodno belokranjsko ozemlje. Da je velik ljubitelj vina, je potrdil z aktivnim članstvom v Klubu prijateljev metliške črnine. Slednji je svoje korenine pognal prav v Gostilni Badovinac na Jugorju, ki je bila Petrov prvi in edini dom. Vinska zgodba se tukaj ni zaključila, nasproti gostilne namreč uspeva Tofova brajda, zasajena ob osemdesetletnici Toneta Fornezzija Tofa. Z gostinsko ponudbo je skozi leta s svojim znanjem, pristnostjo in bogatimi izkušnjami predajal dediščino potomstvu z željo, da bi Gostilna Badovinac še naprej živela. Z odhodom gostilničarja Petra Badovinca ostajamo brez vedno strpnega sogovornika in zvestega prijatelja. Človeka z veliko začetnico, ki je ob razdajanju za druge vedno pozabljal nase. Naj počiva v miru in naj mu bo lahka belokranjska zemlja, ki jo je – tako kot tamkajšnjega človeka, imel neznansko rad.«

V Klubu metliške črnine tudi pozivajo k vpisu lepih misli ob odhodu njihovega častnega člana ...

M. K.