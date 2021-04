Zdaj je znano - koruzo raztrosil, ker je bil vinjen; tudi voznik prevrnjenega kombija z otroki vozil prehitro

7.4.2021 | 11:10

Včerajšnji sneg na cestah botroval nekaj nesrečam ... (simbolna slika; arhiv)

O prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika pri kraju Dole so bili novomeški policisti včeraj obveščeni nekaj pred 20. uro. Po prvih ugotovitvah policistov je voznik tovornega vozila s priklopnikom, ki je prevažal koruzo, zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v litru izdihanega zraka 0,23 miligrama alkohola in mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je promet potekal izmenično enosmerno vse do današnjega jutra, do 4.30 ure.

Včeraj zjutraj okoli 7.30 pa je na cesti od Novih Ložin proti Kočevju prišlo do

prometne nesreče, ki jo je, kot smo tudi že poročali, povzročil voznik kombiniranega vozila za prevoz otrok. Voznik je zaradi prevelike hitrosti zapeljal v vozišča na travnato površino, kjer je se kombi prevrnil na bok. V nesreči sta se dva otroka lažje poškodovala. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Vlom v zabojnik

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v Gabrijelah na območju PP Sevnica med 2. 4. in 5. 4. nekdo vlomil v zabojnik in ukradel dve indukcijski kuhalni plošči ter električne vodnike. Ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2000 evrov.

Nezakonito prestopili mejo

Brežiški policisti so v naselju Rajec izsledili in prijeli štiri državljane Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

M. K.