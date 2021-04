Torkove številke o novih okužbah imajo dva obraza ...

7.4.2021 | 13:00

Iz včerajšnje epidemiološke slike v Sloveniji ne gre delati prehitrih zaključkov.

Ker praznični dnevi z vidika epidemiološkega trenda niso reprezentativni, je bilo treba za boljši vpogled počakati na torkove številke o novih primerih okužbe s sars-cov-2. A te niso postregle z jasnimi odgovori. Kot namreč kažejo podatki Sledilnika za covid-19, so pri nas včeraj ob 4812 PCR testih potrdili 1189 primerov okužbe, kar je sicer precej manj kot prejšnji torek, ko je bilo odkritih 1571 novih primerov.

V oči bode predvsem visok delež pozitivnih testov, ki je bil kar 24,7-odstoten (prejšnji torek 21,8 odstotka). Očitno je namreč, da se je testiralo precej manj ljudi, prejšnji torek je denimo PCR test opravilo 7206 oseb. To bi lahko bilo posledica precej nižjega, skoraj neznatnega števila opravljenih hitrih testov v zadnjih dneh, od koder pozitivne napotijo še na potrjevanje s PCR testi. Za nami so praznični dnevi, država je v tako imenovanem "lockdownu," ko so zaprte šole ter nekatere storitve in dejavnosti, zato je bila tudi potreba po negativnih testih precej manjša. Tega sicer ni mogoče potrditi, saj vlada in pristojne institucije še vedno ne razkrivajo dnevnih podatkov o številu pozitivnih hitrih testov.

Kakorkoli, znova se je kar precej znižalo sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe, ki je po podatkih vlade včeraj znašalo 889.

Po besedah Maje Bratuša, ki je vodila današnjo vladno novinarsko konferenco, pa 14-dnevna pojavnost okužb na ravni države še vedno ostaja visoka in znaša 629,2. Najvišja ostaja v goriški, savinjski in koroški regiji.

Glede na podatke, ki jih izvajalci cepljenja poročajo v Elektronski register cepljenih oseb, je bilo s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 287.010 oseb, z dvema pa 119.209 oseb oz. 5,7 odstotka prebivalcev.

Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 13.271 aktivnih okužb. V Sloveniji pa so doslej skupno potrdili 221.889 okužb z novim koronavirusom, je še razbrati z spletne strani NIJZ.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo doslej skupno hospitaliziranih 15.598 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo, umrlo pa je 4092 oseb s covidom-19.

Pa stanje v bolnišnicah? Število hospitaliziranih covidnih bolnikov se je v zadnjem dnevu znova povečalo, in sicer z 573 na 581. 133 jih potrebuje intenzivno terapijo, trije pa so umrli.

V Splošni bolnišnici Novo mesto je število covidnih bolnikov z včerajšnjih 30 naraslo na današnjih 35 (šest so jih sprejeli in enega odpustili), tudi v Splošni bolnišnici Brežice je njihovo število naraslo na 11 (sprejeli so jih sedem in tri odpustili).

