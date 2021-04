Ortodontska ambulanta: Z novo pogodbeno sodelavko naj bi rešili problem

7.4.2021 | 14:10

ZD Črnomelj (foto: arhiv; S. G.)

Črnomelj - V Zdravstvenem domu Črnomelj od 1. maja dalje kadrovsko okrepljeni – V ortodontski ambulanti odslej krajše čakalne dobe – Ministrstvo za zdravje se na vprašanja in pobude ni odzvalo

Pred nekaj tedni smo v Dolenjskem listu pisali o težavah belokranjskih staršev, katerih otroke, ki potrebujejo ortodontsko zdravljenje in imajo zanj urejeno napotnico, v Novem mestu zavračajo, češ da se naj obrnejo na ortodonta v ZD Črnomelj. A tu so, zaradi omejenega obsega delovanja obstoječega specialista ortodontije, čakalne dobe daljše od štirih let. Kmalu pa naj bi bilo drugače.

Kot je sporočila direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj Eva Čemas, bodo od 1.5. 2021 izvajali celoten program ortodontije. Specialistu zobne in čeljustne ortopedije dr. Damijanu Blatniku se bo pridružila Nadežda Stanojevič Nieuwdrop, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije.

»Ministrstvo za zdravje ni podelilo nove koncesije, ravno tako ni prišlo do prestrukturiranja programa. Z njihove strani odgovora na naša vprašanja in pobude glede koncesije in prestrukturiranja programa nismo dobili. Smo pa bili v kontaktu z ortodontko, ki se je odločila za pogodbeno sodelovanje z nami. Tako imamo z novo ortodontko sklenjeno pogodbo o sodelovanju, tako kot tudi z dr. Blatnikom,« je pojasnila Čemasova.

»Vsekakor bo to prispevalo k temu, da bo izveden celoten program in bodo otroci in mladostniki s področja Bele krajine lahko prišli k ortodontu v svojem kraju. Skrajšale se bodo tudi čakalne dobe. Vendar je skrajšanje čakalnih dob povezano tudi z normativi in s široko dostopnostjo pravic do ortodontskega zdravljenja, kar pa je v domeni stroke, zavarovalnice in tudi odločevalcev na nivoju države.«

Sabina Gosenca