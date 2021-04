FOTO: V Srebrničah zagorele saje; smreka padla na kolesarsko pot

7.4.2021 | 18:15

Gasilci so v Srebrničah očistili dimnik. (foto: PGD Šmihel)

Danes ob 15.42 je na kolesarsko pot med Otočcem in Dolenjim Kronovim, občina Novo mesto, padla večja smreka. Gasilci GRC Novo mesto so jo razžagali, odstranili s pomočjo avto dvigala in počistili cestišče.

Gorele saje

Ob 15.54 so v Srebrničah v občini Novo mesto gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili goreče saje, očistili dimnik, s termo kamero pregledali okolico in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER 2. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.