FOTO: Nesreča v Pijavicah; gorelo v Žabjaku

8.4.2021 | 07:00

Obe fotografiji nesreče v Pijavicah: PGD Sevnica

Včeraj ob 18.29 uri sta v Pijavicah, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so kraj nesreče zavarovali, preprečili iztekanje motornih tekočin in posuli že razlite, odklopili akumulatorja, nudili pomoč policistom in reševalcem ter pri odstranitvi vozil. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Zagorela baraka

Ob 22.29 je v romskem naselju Žabjak v Novem mestu zagorela baraka velikosti 6x7 metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so odprli steno in pogasili požar.

V stanovanju našli mrtvo osebo

Ob 20.14 so posredovali gasilci PGD Sevnica in reševalci NMP Sevnica na Trgu svobode v Sevnici. Gasilci so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem je bila mrtva oseba.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER 2. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.